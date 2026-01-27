مساعد وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لاسيما في الفضاء الرقمي

مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن السفير حمد المشعان

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ورئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن السفير حمد المشعان اليوم الثلاثاء التزام دولة الكويت بمواصلة دورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره لا سيما في الفضاء الرقمي.

جاء ذلك في كلمة للسفير المشعان خلال انطلاق اجتماع خبراء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بعنوان (حماية الفضاءات الافتراضية من خلال الاتصالات الاستراتيجية) الذي تستضيفه دولة الكويت ويستمر على مدى يومين ضمن خطة عمل مجموعة العمل المعنية ببناء القدرات في شرق أفريقيا للفترة (2024 – 2026) والتي تترأسها دولة الكويت بالشراكة مع كينيا.

وقال المشعان إن دولة الكويت حرصت منذ انضمامها إلى المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وتوليها الرئاسة المشتركة مع كينيا للمجموعة خلال العامين الماضيين على الإسهام بدور فاعل في دعم وتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للمنتدى بما يعزز قدرات الدول على مواجهة التهديدات الإرهابية من خلال شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف أن الفضاء الرقمي يعد بيئة خصبة للترويج للأعمال غير المشروعة بما في ذلك الترويج للتنظيمات الإرهابية وتمويلها وتجنيد الأفراد للقتال في صفوفها إضافة إلى تنفيذ الجرائم بتوجيه من منتسبيها.

وأوضح المشعان أن هذا الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء والمشاركين الفاعلين في مكافحة هذه الآفة في الفضاء الرقمي التي لا تلبث أن تمتد آثارها إلى العالم الواقعي وبمشاركة ممثلين من مختلف الأقاليم.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الثالث الذي تستضيفه دولة الكويت فقد استضافت في أكتوبر الماضي اجتماعا لخبراء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول (تعزيز التعاون القضائي الدولي والتعامل مع الأدلة في قضايا الإرهاب) شارك به أكثر من 50 خبيرا من 27 دولة ومنظمة كما استضافت ورشة عمل في أكتوبر عام 2024 حول (فك الارتباط ونزع التطرف وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج) جمعت أكثر من 90 مشاركا من صناع السياسات وممثلي المجتمع المدني وخبراء دوليين.

وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الخبرات في مواجهة هذه التحديات المتجددة متطلعا إلى إسهام مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز التعاون العملي بين الدول والمنظمات المشاركة وترسيخ شراكات فعالة تنعكس آثارها إيجابا على أمن واستقرار مجتمعاتنا في الفضاء الرقمي بالإضافة إلى العالم الواقعي.