محافظ مبارك الكبير: يوم الكويت الرياضي يعكس الصورة الحضارية للدولة باهتمامها بالإنسان وصحته

صورة جماعية للمحافظ مع رئيس واعضاء الاتحاد

أكد محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح اليوم الثلاثاء أن يوم الكويت الرياضي يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت في اهتمامها بالإنسان وصحته ويعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ صباح بدر الصباح عقب استقباله رئيس الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع فيصل المقصيد ونائب رئيس الاتحاد عبدالله العدواني وعضو مجلس الادارة حامد الهزيم.

وقال إن “يوم الكويت الرياضي المقرر اقامته في السابع من فبراير المقبل على جسر الشيخ جابر الاحمد يجسد مناسبة وطنية تعكس حرص دولة الكويت على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة”.

وأضاف أن “هذه المناسبة تحظى باهتمام ودعم مباشر من القيادة السياسية الرشيدة انطلاقا من إيمانها العميق بدور الرياضة في تعزيز صحة المجتمع وبناء الإنسان الكويتي” مثمنا الجهود المبذولة من كافة الجهات المنظمة والداعمة لإنجاح هذه المناسبة الوطنية.

وأشاد الشيخ صباح بدر الصباح بالرعاية الكريمة التي تحظى بها الفعالية من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري والتي تمثل دعما واضحا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية وتعزيز مفاهيم التلاحم المجتمعي والعمل الجماعي.

وأثنى على المجهود الكبير الذي يبذل من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد الكويتي للرياضة للجميع وتسخير كافة الامكانيات لانجاح هذا اليوم الذي يتزامن مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية. ودعا جميع المواطنين والمقيمين للمشاركة الفاعلة في فعاليات يوم الكويت الرياضي بما يسهم في تحقيق أهدافه الوطنية والرياضية وتعزيز القيم الإيجابية التي تنعكس على المجتمع ككل.

يذكر أن هذا الحدث السنوي يعد نتاجا لاستراتيجية الهيئة العامة للرياضية لتطوير الرياضة (2022- 2028) بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني والصحة العامة.