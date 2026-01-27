لايباس توقّع اتفاقية توزيع مع مجموعة البابطين

وقّعت لايباس، العلامة الجديدة التابعة لمجموعة شيري، اتفاقية توزيع رسمية مع مجموعة البابطين لتكون الموزّع الحصري لعلامة لايباس في دولة الكويت، وذلك في المقر الرئيسي لشيري إنترناشيونال.

وشهدت مراسم التوقيع جولة لكبار التنفيذيين في “منزل لايباس لنمط الحياة الأنيق”، حيث اطّلعوا على منظومة العلامة وتجاربها في مجال التنقل العصري، كما تفاعلوا مع الروبوت «AiMOGA» المضيف في صالة العرض، في تجربة تعكس كيف تدمج لايباس التكنولوجيا الحديثة مع أسلوب حياة أنيق. تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة تعاون شامل بين الطرفين في السوق الكويتي.

وتُعد مجموعة البابطين، التي تأسست عام 1948، من أعرق وأكبر المجموعات التجارية في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تتمتع بحضور قوي وخبرة ممتدة جعلتها من أكثر المجموعات تأثيرًا في السوق المحلي.

وبصفتها إحدى العلامات العالمية لمجموعة شيري، تتموضع لايباس كـ“العلامة المفضلة لحياة تنقّل أنيقة”، مستندة إلى خبرات المجموعة العالمية لتقديم سيارات تجمع بين التصميم الراقي، الجودة العالية، والتكنولوجيا المتطورة، بما يلبي تطلعات مختلف الأسواق.

وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على توحيد جهودهما لتأسيس شبكة توزيع بمعايير عالمية، وبناء منظومة خدمات احترافية في الكويت، إلى جانب تطوير العمليات التشغيلية المحلية وتعزيز منظومة المستخدمين. ومن المقرر طرح طرازات لايباس L8 وL6 و L4 في السوق الكويتي بمحركات احتراق داخلي في المرحلة الأولى، على أن يتم التوسع مستقبلاً في تقديم حلول تنقّل جديدة تتماشى مع تطور السوق المحلي والتوجهات العالمية.

وأوضحت مجموعة البابطين أن اختيارها لعلامة لايباس جاء ليس فقط لما تتمتع به من قدرات تقنية متقدمة، بل أيضًا لهوية العلامة المميزة المرتكزة على الأناقة، والتي تنسجم مع توجه المجموعة الاستراتيجي في قطاع التنقل الراقي.

من جانبه، قال السيد تشاي شياوبينغ، الرئيس التنفيذي لعلامة لايباس: “تمثلّ الكويت محطة مهمة جديدة في مسيرة توسّع لايباس في الشرق الأوسط. ومن خلال الاستفادة من خبرة شريكنا العميقة في السوق المحلي وقدراته التشغيلية الراسخة، نهدف إلى تحويل رؤية لايباس من حياة أنيقة إلى واقع ملموس، وجعل هذه التجربة نقطة انطلاق للتوسع في أسواق أخرى بالمنطقة”.

وأضاف السيد غازي البابطين الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة البابطين: “تأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية لتشكّل نقلة نوعية في حضور علامة لايباس داخل السوق الكويتي وترسيخ علاقتنا مع مجموعة شيري العالمية، حيث توحّد بين قوة العلامة وتميّز منتجاتها، وخبرة مجموعة البابطين العريقة وشبكة توزيعها الواسعة. ومن خلال هذا التعاون الحصري، سيتمكن العملاء في الكويت من الوصول إلى منتجات لايباس بجودة أعلى وتوافر أوسع وخدمة احترافية، بما يعزّز تنافسية العلامة ويواكب تطلعات السوق المحلي”.

وفي المرحلة المقبلة، ستواصل لايباس دعم الاستراتيجية العالمية لمجموعة شيري تحت شعار “التواجد محليًا، والتطوير محليًا، والانتماء محليًا ”، مع تعميق عملياتها في الشرق الأوسط وتوسيع حضورها عالميًا، بما يعكس التزامها بتقديم حلول تنقّل متطورة تلائم احتياجات كل سوق.

ولمزيد من المعلومات حول علامة لايباس في الكويت، يمكن متابعة الحساب الرسمي على إنستغرام (lepasalbabtain@)، أو التواصل عبر الرقم 1804888.