كوريا الشمالية تطلق "مقذوفا" باتجاه بحر اليابان صورة أرشيفية العالم نُشر : الثلاثاء 27-1-2026مالثلاثاء 27-1-2026م س س أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء "مقذوفا" باتجاه بحر اليابان. كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية عبر إكس عن رصد إطلاق ما يبدو أنه صاروخ بالستي من كوريا الشمالية.