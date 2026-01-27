كوريا الشمالية تطلق “مقذوفا” باتجاه بحر اليابان

صورة أرشيفية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الثلاثاء “مقذوفا” باتجاه بحر اليابان.

كما أفادت وزارة الدفاع اليابانية عبر إكس عن رصد إطلاق ما يبدو أنه صاروخ بالستي من كوريا الشمالية.