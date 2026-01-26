مشاريع تصميم طلبة العمارة الداخلية في معرض “جاردينيا”

من المعرض

برعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العمارة بجامعة الكويت د. عادل المؤمن، افتتح جناح كلية العمارة في متحف الكويت الوطني، ضمن معرض جاردينيا بنسخته الرابعة، بحضور نائب السفير البريطاني السيد ستيوارت سمرز، وم. بشار السالم، حيث قدمت مجموعة مختارة من مشاريع تصميم طلبة العمارة الداخلية، والتي أُنجزت تحت إشراف د. ريم دشتي، وذلك ضمن مقرري استديو التصميم المعماري الداخلي (5) – التصميم التجاري، والعامل الإنساني في التصميم.

في هذا الصدد، شهد الجناح عرض مشاريع تصميمية ناتجة عن عملية أكاديمية وبحثية متكاملة، هدفت إلى تحقيق توازن مدروس بين الجوانب الوظيفية والتجربة الحسية في التصميم الداخلي، مع التركيز على الإنسان بوصفه محور العملية التصميمية، وإبراز مفاهيم الهوية المعمارية والسياق الثقافي المحلي، بما يسهم في تعزيز جودة المكان والارتقاء بجودة التجربة المكانية.

كما تضمّن المعرض مجموعة من أعمال تصميم الأثاث المستوحاة من العمارة والثقافة المحلية، والتي قُدِّمت برؤية فنية معاصرة تجمع بين الأصالة والحداثة، وقد عكست هذه الأعمال فهمًا عميقًا للعامل الإنساني ودوره في تحسين جودة الفراغات الداخلية، وتحقيق مستويات أعلى من الراحة الوظيفية والحسية.

وجاءت مشاركة برنامج العمارة الداخلية في معرض جاردينيا بنسخته الرابعة تأكيدًا على أهمية التكامل بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، وتعزيز حضور المخرجات التعليمية في المنصات المعمارية والثقافية، وإبراز قدرات الطلبة على تقديم حلول تصميمية واعية تستجيب لمتطلبات التصميم التجاري، مع الالتزام بالقيم الإنسانية والثقافية للمجتمع.