“الداخلية” تتسلم دوريات حديثة لدعم المنظومة الأمنية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح لدى حضوره استلام الدوريات الحديثة

تسلمت وزارة الداخلية عددا من الدوريات الحديثة المخصصة لها وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح في إطار مبادرة مجتمعية مقدمة من شركة علي الغانم وأولاده.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الإثنين أن استلام هذه الدوريات جاء بعد موافقة مجلس الوزراء وتجسيدا للتكامل والتعاون البناء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في دعم الجهود الأمنية وتعزيز قدرات الدوريات في أداء مهامها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار.

ونقل البيان عن الشيخ فهد اليوسف إشادته بهذه المبادرة المجتمعية وتأكيده على أهميتها في دعم العمل الأمني ودورها الإيجابي في تعزيز منظومة الأمن مثمنا إسهامات القطاع الخاص في خدمة الوطن والمجتمع.

كما نقل البيان عن رئيس مجلس إدارة شركة علي الغانم وأولاده للسيارات فهد الغانم تأكيده على حرص الشركة الدائم على خدمة الوطن والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود الوطنية من خلال مبادرات مجتمعية تعكس مسؤوليتها تجاه المجتمع وتعزز قيم الشراكة مع مؤسسات الدولة.

وأكدت (الداخلية) وفق البيان تقديرها لمثل هذه المبادرات المجتمعية لما لها من أثر إيجابي في دعم الجهود الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة بما ينعكس على استقرار المجتمع وخدمة الصالح العام.