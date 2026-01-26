وزير الصحة: الكويت نجحت في وقف الانتقال النشط لمرض الحصبة والحصبة الألمانية 12 شهرا متتالية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يلقى كلمة الافتتاح

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي إن دولة الكويت نجحت في وقف الانتقال النشط لمرض الحصبة والحصبة الألمانية مدة 12 شهرا متتالية وفق إعلان منظمة الصحة العالمية كما حافظت على مستويات تغطية تطعيمية مرتفعة ضد أمراض عدة في ظل نظام ترصد وبائي معزز وفعال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي اليوم الاثنين في افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للصحة العامة الذي يعتبر منصة وطنية إقليمية رائدة لمناقشة القضايا الصحية ويجمع العديد من الخبراء والمختصين من داخل الكويت وخارجها.

وقال إن دولة الكويت اعتمدت توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) للفئات من سن 9 إلى 45 عاما اتساقا مع التوجيهات العالمية للوقاية من السرطانات المرتبطة بهذا الفيروس كما توسعت وزارة الصحة في تقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن أمراض سرطانات الثدي وعنق الرحم وغيرها.

وأوضح أنه ضمن الجاهزية لرصد الأمراض المعدية وحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين والمسافرين تم اعتماد خطة شاملة لتطوير المراكز الصحية بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والتوسع في عيادات (تطمن) للمشورة والفحص المبكر.

وأشار وزير الصحة في موازاة ذلك إلى استمرار الحملات السنوية لتطعيمات الشتاء وبرامج وقاية الأمهات وحماية الرضع للحد من الأمراض الموسمية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية.

وأضاف أن إدارة منع العدوى تواصل جهودها في تعزيز سلامة المنشآت الصحية ومكافحة العدوى المكتسبة ودعم برامج مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بما يتماشى مع خطط العمل الوطنية والإقليمية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات.

وذكر أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها يشكل ركيزة محورية في منظومة الصحة العامة من خلال دوره في متابعة أولويات الصحة العامة وتنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة وتفعيل الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية خصوصا في مجالات بروتوكولات طوارئ الصحة العامة والاستعداد والاستجابة للأوبئة.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور حميد غلوم إن فعالياته تستعرض على مدى يومين أحدث المستجدات في الأمراض المعدية وعلم الوبائيات وأنظمة الترصد الصحي والاستجابة للطوارئ الصحية والسلامة الكيميائية واللقاحات وبرامج التطعيم ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأضاف غلوم أن التقدم في مجال الصحة العامة يتحقق من خلال تكامل الجهود وتبادل الخبرات والعمل المشترك بين المؤسسات الصحية والجهات الحكومية والأكاديمية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وبين أن الكويت قطعت أشواطا كبيرة في تعزيز قدراتها في الترصد والوقاية ومكافحة الأمراض من خلال تطوير منظومات رقمية حديثة وبناء كوادر وطنية مؤهلة وتفعيل الشراكات الإقليمية منها التعاون المثمر مع المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومع المؤسسات العلمية الدولية.