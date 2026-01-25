الدوري الإنكليزي: مانشستر يونايتد يُسقط أرسنال المتصدر في عقر داره

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بتسجيل هدف

واصل مانشستر يونايتد عروضه القوية منذ تولي مايكل كاريك قيادته موقتا خلفا للبرتغالي روبن أموريم، وهزم أرسنال المتصدر بنتيجة 3-2 في عقر داره بملعب الإمارات الاحد، ضمن المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ورفع يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع متصدرا السباق للتأهل الى دوري أبطال أوروبا، بعدما كان في الأمس القريب يعيش وضعا مقلقا دفع ثمنه أموريم بالرحيل.

أما أرسنال، فتجمّد رصيده عند 50 نقطة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن كل من مانشستر سيتي الثاني وأستون فيلا الثالث الفائز في وقت سابق اليوم على مضيفه نيوكاسل 2-0.