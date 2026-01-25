الكويت تفوز على كوريا الجنوبية 31-27 وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة اليد وتضمن مشاركتها في كأس العالم “ألمانيا 2027”

من المباراة

فاز منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الأحد على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (31-27) ليبلغ نصف نهائي البطولة الآسيوية الـ22 ويضمن تأهله إلى كأس العالم (ألمانيا 2027).

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم على مجمع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح الرياضي للصالات المغطاة في اختتام مواجهات المجموعة الأولى ضمن الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية المستمرة في البلاد حتى 29 يناير الجاري.

وقدم منتخب الكويت اليوم واحدة من أقوى مبارياته في البطولة فرغم تأخره في الشوط الأولى (14 – 15) إلا أنه تفوق في الشوط الثاني محققا فوزا مستحقا وسط حضور جماهيري كبير.

ويواجه منتخب الكويت نظيره القطري بعد غد الثلاثاء ضمن نصف نهائي البطولة الآسيوية فيما تواجه اليابان البحرين.

وشهدت مواجهات اليوم فوز اليابان على العراق (30-29) ضمن منافسات المجموعة الأولى فيما فازت قطر على الإمارات (25 – 20) وتغلبت السعودية على البحرين (23-21) ضمن المجموعة الثانية.