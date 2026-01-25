افتتاح التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 4" في دولة قطر الشقيقة

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا » بدولة قطر الشقيقة، افتتحت في دولة قطر الشقيقة فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 4» بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية الخليجية، ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

وحضر حفل الافتتاح سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية بدولة قطر الشقيقة، والأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العميد حمد عجلان العميمي، وقد مثل وفد دولة الكويت رئيس اللجنة العليا للتمرين ورئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد عبدالله أحمد العتيقي، ونائب رئيس اللجنة العليا للتمرين العقيد يوسف عدنان المشعل، وقائد قوة التمرين الميدانية العقيد ركن محمد باقر العطار، إلى جانب رؤساء اللجان العليا للتمرين بدول مجلس التعاون، وعدد من القادة الأمنيين والضباط وممثلي الأجهزة الأمنية المشاركة.

ويستمر التمرين حتى الرابع من فبراير 2026، بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية بدول مجلس التعاون، ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن تنفيذ أكثر من 70 فرضية تدريبية، بواقع يتجاوز 260 ساعة من التدريب الميداني المكثف.

ويهدف التمرين إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتعزيز التكامل والتنسيق الميداني، واختبار كفاءة الخطط التشغيلية وآليات الاستجابة، بما يعكس ما وصلت إليه الأجهزة الأمنية الخليجية من احترافية عالية وقدرة متقدمة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية.