الدوري الإسباني: برشلونة يستعيد الصدارة من ريال بثلاثية منها مقصية لجمال

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

سجل النجم الشاب لامين جمال مقصية رائعة من ثلاثية فريقه برشلونة أمام ضيفه ريال أوفييدو وقاده لاستعادة الصدارة من غريمه ريال مدريد الذي اعتلاها لقرابة 24 ساعة، في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واختتم جمال أهداف النادي الكاتالوني في الدقيقة 73، بعد هدفي داني أولمو (52)، والبرازيلي رافينيا (57).

وعاد برشلونة الذي كان مُني بخسارة مفاجئة أمام ريال سوسييداد 1-2 في المرحلة الماضية، إلى المركز الاول برصيد 52 نقطة متقدما بفارق نقطة عن ريال الفائز على مضيفه فياريال 2-0 السبت،

ويهيمن برشلونة، الفائز بصعوبة على مضيفه سلافيا براغ التشيكي 4-2 في دوري أبطال أوروبا، على ملعبه “كامب نو” مع 10 انتصارات في نفس عدد المباريات، 8 منها بفارق هدفين على الأقل.

في المقابل، يبدو مستقبل ريال أوفييدو في الدوري قاتما، فمع 13 نقطة فقط من 21 مباراة، يتأخر النادي كثيرا في صراع الهبوط.

قدّم أوفيدو أداء مميزا في الشوط الأول ونجح في احتواء هجمات لاعبي البلاوغرانا، في حين بدا الثنائي الفرنسي حسن حسان والمغربي إلياس شعيرة خطيرا للغاية وكاد أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، مقابل افتقار برشلونة إلى الفعالية الهجومية حيث لم يسدد سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث مع فرص قليلة رغم الاستحواذ الواضح على الكرة.

مع بداية الشوط الثاني وبضغط من جمال على الأرجنتيني سانتياغو كولومباتو داخل منطقة الجزاء، فشل الاخير في تشتيت الكرة لتصل إلى أولمو الذي لم يتردد في تسديدها في الزاوية اليسرى ليفتتح التسجيل في الدقيقة 52.

واضاف رافينيا الثاني بعد 5 دقائق اثر خطأ فادح جديد من أوفييدو حيث حاول دافيد كوستاس تمرير الكرة للخلف إلى حارس مرماه آرون إسكاندي، لكنها كانت ضعيفة للغاية ليستغل البرازيلي الفرصة وينتزعها ويسددها ببراعة من فوق الحارس.

واختتم برشلونة التهديف بعدما قطع مارك كاسادو الكرة من منتصف الملعب ومررها إلى أولمو الذي أرسلها عرضية بالجهة الخارجية لقدمه إلى جمال تابعها مقصية بهلوانية رائعة في الشباك (73).

أتلتيكو يعزز مركزه الثالث

وواصل أتلتيكو مدريد سلسلة نتائجه الإيجابية للمباراة الخامسة تواليا من دون خسارة بتخطيه ضيفه مايوركا 3-0.

حملت ثلاثية أتلتيكو توقيع السويدي ألكسندر سورلوث (22) وديفيد لوبيس (75 بالخطأ في مرمى فريقه) والبديل الأرجنتيني تياغو ألمادا (87).

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد مايوركا عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وتابع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني سلسلته الإيجابية في الدوري، وقوامها أربعة انتصارات وتعادل في آخر خمس مراحل.

كما كرّس “روخيبلانكوس” أفضليته على مايوركا في المواجهات المباشرة بينهما، بتحقيقه الانتصار السادس في آخر سبع مباريات جمعتهما في الدوري مقابل تعادل واحد.

في الدقيقة 22، سدّد ماركوس يورنتي بيمناه كرة “على الطاير” من على مشارف منطقة الجزاء، تصّدى لها ببراعة الحارس الضيف ليو رومان، لكن سورلوث كان موجودا في المكان المناسب وتابعها بيسراه إلى داخل الشباك من على حدود منطقة الياردات الست (22).

وبعد سلسلة من التمريرات المتقنة، وصلت الكرة إلى يورنتي على الجهة اليمنى، فلعب عرضية حاول أحد لاعبي مايوركا تشتيتها، غير أنها ارتدت من وجه لوبيس وتحوّلت بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه (75).

ووقع ألمادا على الهدف الثالث بأجمل طريقة ممكنة، بعدما استلم الكرة على الجهة اليسرى داخل المنطقة، وانطلق نحو العمق مراوغا أكثر من لاعب، قبل إطلاقها صاروخية رائعة من مسافة قريبة في سقف الشباك (87).

ويحلّ لاحقا سلتا فيغو ضيفا على ريال سوسييداد، وريال بيتيس ضيفا على ديبورتيفو ألافيس.