وكيل وزارة الداخلية يبحث مع نائب رئيس الأركان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح

بحث وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب مع نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الداخلية ورئاسة الأركان العامة للجيش.

وذكر بيان صحفي صادر عن (الداخلية) اليوم الأحد أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الجهات العسكرية والأمنية مشيرا إلى أن الجانبين بحثا تبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بما يسهم في دعم المنظومة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجهات العسكرية والأمنية وتكثيف العمل المشترك بما يواكب التحديات الأمنية الراهنة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.