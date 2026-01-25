رئيس الأولمبية الكويتية: انتخاب الشيخ جوعان آل ثاني رئيسا لـ”الأولمبي الآسيوي” يعكس الثقة بقدراته القيادية

رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح

قال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح إن انتخاب الشيخ جوعان آل ثاني رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي للفترة المتبقية حتى عام 2028 خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس المقرر غدا يعكس الثقة بقدراته القيادية وخبرته في إدارة العمل الرياضي ودوره في تطوير الحركة الرياضية الآسيوية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للشيخ فهد الناصر اليوم الأحد عقب وصوله عاصمة أوزباكستان طشقند لترؤس وفد دولة الكويت المشارك بأعمال الجمعية العمومية الـ46 للمجلس الأولمبي الآسيوي المقرر عقدها غدا الاثنين. وشدد الشيخ فهد الناصر على حرص دولة الكويت على دعم مسيرة المجلس الأولمبي الآسيوي والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهدافه المستقبلية مشيرا إلى أن هذا الاستحقاق يمثل محطة مفصلية في مسيرة العمل الأولمبي الآسيوي.

وأضاف أن الجمعية العمومية ستتناول عددا من البنود الأخرى المدرجة على جدول الأعمال تشمل اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابقة واستعراض تقارير نواب الرئيس الإقليميين ورؤساء لجان المجلس الأولمبي الآسيوي.

وذكر أن الاجتماع سيناقش تقارير اللجان المنظمة لدورات الألعاب الآسيوية المقبلة وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية (آيتشي – ناغويا 2026) ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026 في (سانيا – الصين) ودورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات والفنون القتالية (الرياض 2026) إلى جانب مستجدات اللجنة الأولمبية الدولية وبرامج التضامن الأولمبي.

ويضم وفد اللجنة الأولمبية الكويتية كلا من عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأمين السر بالإنابة علي المري والمدير العام للجنة الأولمبية الكويتية محمد خلفان. وكان في استقبال الشيخ فهد الناصر الصباح الأمين العام لللجنة الاولمبية الأوزباكية أويبك كاسيمو والقائم بالأعمال في السفارة الكويتية في أوزباكستان عبد الرحمن الأذينة.