“مؤسسة البترول” توقع مذكرة تفاهم مع “الكهرباء” و”نفط الكويت” لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وبخار الماء في منطقة الرتقة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة و شركة نفط الكويت

وقعت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وشركة نفط الكويت لإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية وبخار الماء (CO-GENERATION PLANT) في منطقة الرتقة.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي إن المذكرة تأتي في إطار التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة والاستغلال الأمثل لموارد دولة الكويت والعمل وفقا لأسس اقتصادية مبينة أن القدرة الإنتاجية للمشروع تتراوح بين 1200 و1500 ميغاوات وذلك عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت أن هذا المشروع الاستراتيجي يعزز التكامل بين قطاعي النفط والطاقة في دولة الكويت وبما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد البلاد إذ ستسهم المحطة الجديدة في توفير بخار الماء اللازم لعمليات إنتاج النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة بما يدعم خطة زيادة الإنتاج تدريجيا إلى نحو 120 ألف برميل يوميا.

وأفادت بأن المشروع يعزز منظومة توليد الكهرباء في الدولة ويقلل تكاليف الإنتاج وترشيد استهلاك الغازالمستخدم كوقود على المستوى الوطني.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح قوله إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة طاقة أكثر تكاملا وكفاءة في دولة الكويت.

وأضاف الشيخ نواف الصباح وفق البيان أن التعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يعكس التزام المؤسسة الراسخ بتوفير حلول مستدامة تدعم عملياتها النفطية وتلبي في الوقت ذاته احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة الكهربائية.

وأعرب عن تطلعه في أن يسهم هذا المشروع الحيوي في المزيد من التعاون مستقبلا لتعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وجرى توقيع المذكرة في مراسم رسمية أقيمت في مجمع القطاع النفطي بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح حيث وقع الاتفاقية عن (المؤسسة) العضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار وعن (نفط الكويت) رئيسها التنفيذي أحمد العيدان وعن وزارة (الكهرباء) وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل.