وزير الصحة: مركز غرب عبدالله المبارك الصحي يعد بمثابة مستشفى مصغر ونموذجي

وزير الصحة د.احمد العوضي و محافظ الفروانية الشيخ عذبي الصباح يفتتحان مركز غرب عبدالله المبارك الصحي الجديد

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد إن مركز غرب عبدالله المبارك الصحي بمحافظة الفروانية يعد مستشفى مصغرا ونموذجيا يوفر خدمات متكاملة وحديثة لأكثر من 30 ألف نسمة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير العوضي خلال افتتاح المركز بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبحضور محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح وقيادات وزارة الصحة.

وأضاف الوزير العوضي أن “المركز يضم الكثير من التخصصات سواء في الرعاية الصحية الأولية أو الرعاية التخصصية من عيادات الأمراض المزمنة والسكري والأطفال وكبار السن والأمومة بالاضافة إلى تخصصات الأسنان والخدمات المساندة من خدمات المختبر والأشعة والصيدلية”.

ولفت إلى أن المركز يضم غرفا للطوارئ والخدمات الإدارية والتعقيم والتمريض وصمم بأنظمة متطورة وحديثة تراعي الانسيابية بدخول المريض وخروجه بأسهل وأسرع وقت.

ومن جانبه قال محافظ الفروانيه الشيخ عذبي الصباح أن المركز يعد إضافة للخدمات الصحية المقدمة في المنطقة حيث تضم المنطقة مركزين صحيين في اطار جهود الدولة ممثله بوزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.