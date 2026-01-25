رئيس الجمارك: اليوم العالمي للجمارك يجسد دورها الحيوي لحماية المجتمعات وتعزيز الأمن ودعم الاقتصاد

رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف

قال رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف إن اليوم العالمي للجمارك الذي يأتي هذا العام تحت شعار (الجمارك تحمي المجتمع باليقظة والالتزام) يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارات الجمركية حول العالم في حماية المجتمعات وتعزيز الأمن ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف النويف في تصريح صحفي اليوم الاحد بهذه المناسبة التي تصادف غدا الاثنين إن “الجمارك تقوم بدور محوري في تسهيل حركة التجارة المشروعة والتصدي بحزم لمحاولات التهريب بكل أشكاله ولا سيما المواد المخدرة والممنوعة إلى جانب حماية الصحة والسلامة العامة بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك في دولة الكويت “تفخر بما يقدمه رجال ونساء الجمارك من جهود مخلصة وتضحيات متواصلة يجسدون من خلالها أعلى معاني اليقظة والانضباط والالتزام بالمسؤولية مسترشدين بتوجيهات القيادة الحكيمة وملتزمين بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في العمل الجمركي”.

وأكد حرص الإدارة المستمر على تطوير الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها منظمة الجمارك العالمية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي ومواكبة التحديات المتسارعة.

وأعرب النويف عن الشكر والتقدير لجميع منتسبي الإدارة العامة للجمارك على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن متمنيا دوام الأمن والأمان لدولة الكويت.