تطبيق “سهل” يطلق وثيقة “تملك البيت” بتكامل حكومي رقمي دون معاملات ورقية

الناطق الرسمي للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية "سهل" يوسف كاظم

أعلن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اليوم الأحد إطلاق رحلة إصدار وثيقة (تملك البيت) بالتعاون مع بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة العدل وذلك لتوفير تجربة حكومية رقمية متكاملة تختصر الإجراءات الورقية وتبدأ تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب.

وقال الناطق الرسمي باسم تطبيق (سهل) يوسف كاظم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “نعلن اليوم عن ثاني رحلة رقمية عبر التطبيق وهي رحلة (إصدار وثيقة تملك البيت) التي تتيح للمواطن استكمال جميع الإجراءات من خلال إشعارات ذكية دون مراجعة الجهات الحكومية باستثناء توقيع العقود”.

وأضاف كاظم أن هذه الرحلة تمثل ترجمة فعلية لتوجيهات مجلس الوزراء بإطلاق المزيد من الرحلات الرقمية التي تقلص الدورة المستندية وتعزز التكامل الحكومي مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المزيد من الرحلات الرقمية الذكية عبر التطبيق بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المستخدمين.

ومن جهتها أكدت مدير عام بلدية الكويت منال العصفور في تصريح مماثل لـ”كونا” أن مساهمة البلدية في هذه الرحلة الرقمية تأتي ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات على المواطن وتوفير خدمات استباقية تبدأ من التنسيق لاستخراج شهادة الأوصاف تلقائيا ضمن خطوة واحدة بسيطة وسهلة وفورية.

وأضافت العصفور أن هذه الرحلة اختزلت عدة خطوات إدارية كانت تتطلب مراجعات متعددة وأصبحت اليوم جزءا من تجربة موحدة وسلسة تقدم عبر تطبيق (سهل).

بدورها قالت وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند إن الوزارة تفخر بكونها شريكا أساسيا في بناء هذه الرحلة الرقمية وفتح آفاق التطور الرقمي الذي تشهده الدولة مؤكدة أن الغاية الأساسية من هذه الرحلة هي الحد من التعامل الورقي والحضور الشخصي لاستخراج وثيقة تملك العقار.

وأضافت السند أن دور الوزارة يتمثل في توثيق وتصديق العقد من خلال الموثقين مع بنك الائتمان الكويتي ومن ثم استخراج وثيقة تملك العقار موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الشكليات القانونية وسرعة الإنجاز وتعزيز الشفافية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الترابط الرقمي بين الجهات الرسمية وتكامل منظومة الإجراءات ورفع مؤشر ومستوى الخدمات الإلكترونية في الدولة.

ومن جانبه قال مدير عام بنك الائتمان الكويتي بالتكليف سلطان الدبوس “نعتز بأن نكون جزءا من رحلة إصدار وثيقة (تملك البيت) التي تبدأ فور إيصال التيار وتنقل المواطن بسلاسة نحو استكمال الإجراءات وصولا إلى إصدار وثيقة البيت من خلال الجهات الحكومية المشاركة في الرحلة”.

وأضاف الدبوس ل(كونا) أن هذه التجربة تؤكد أن التحول الرقمي لا يعتمد فقط على التقنيات بل يتطلب تعاونا فعالا بين الجهات الحكومية لتقليل الدورة المستندية وتقديم خدمات ذكية ومريحة للمواطن مؤكدا حرص بنك الائتمان الكويتي على رقمنة خدماته والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لإطلاق المزيد من الرحلات التي تسهل الإجراءات وتبسط الخدمات الحكومية.

ومن جهتها قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي في تصريح ل(كونا) إن رحلة إصدار وثيقة البيت تمثل نموذجا حقيقيا لما يمكن تحقيقه عند تكامل الجهات الحكومية رقميا وتبادل البيانات بشكل مباشر فيما بينها حيث تختصر إجراءات طويلة كان المواطن يقوم بها لإصدار وثيقة البيت.

وأضافت العوضي أن المواطن لم يعد بحاجة إلى تقديم الطلبات إذ تصله الخدمة تلقائيا بعد استيفاء الشروط الفنية في نقلة نوعية تعكس تحولا جوهريا في ثقافة تقديم الخدمات الحكومية.