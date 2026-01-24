وزير الصحة: الجراحة الروبوتية ركيزة أساسية بمنظومة التطوير الجراحي في دولة الكويت

وزير الصحة د. احمد العوضي يلقي كلمة الافتتاح

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت أن الجراحة الروبوتية أصبحت ركيزة أساسية بمنظومة التطوير الجراحي في دولة الكويت لما توفره من دقة عالية وتحكم أفضل وتقليل للمضاعفات وتسريع لتعافي المرضى ورفع مستوى الأمان الجراحي خصوصا في الجراحات المعقدة وجراحات الأورام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الـ21 للجراحين بالتزامن مع المؤتمر العاشر لرابطة الجراحين الكويتية تحت شعار (الابتكار والدقة والرعاية متعددة التخصصات في جراحة الجزء العلوي من الجهاز الهضمي) ويستمر ثلاثة أيام. وأضاف الوزير العوضي أن المؤتمر يعد من أبرز المؤتمرات العلمية في مجال الجراحة ومن أعرق المؤتمرات الطبية في البلاد على مستوى جميع التخصصات ويضم نخبة من الخبراء من الكويت وخارجها بمشاركة كوادر صحية وجراحين وأطباء مقيمين.

وأكد أن (الصحة) تواصل جهودها في دعم وتطوير الخدمات الجراحية المتقدمة من خلال تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز التعاون متعدد التخصصات بين الجراحة والمناظير والأورام والباطنية والأشعة إلى جانب تبني أحدث التقنيات الطبية والتوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية واضطرابات الجهاز الهضمي العلوي.

وأوضح أن الهدف من هذا التطور العلمي والتقني الارتقاء بجودة حياة المريض إذ تسعى الوزارة إلى تقديم رعاية صحية دقيقة وآمنة وسريعة التعافي ترتكز على أفضل الممارسات العالمية وأحدث الابتكارات الطبية.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور موسى خورشيد إن المؤتمر يتناول مواضيع مهمة من أبرزها جراحة الجهاز الهضمي والجزء العلوي منه بمشاركة مجموعة من الأطباء المختصين من مختلف دول العالم ويناقش أحدث الطرق لتشخيص الأمراض الحميدة والخبيثة وطرق العلاج الحديثة.

وذكر خورشيد أن المؤتمر يشمل عدة ورش عمل منها عمليات عن طريق الروبوت تقام في مستشفى الفروانية وورشتا عمل في كلية الطب لتدريب 35 طبيبا متدربا على تشخيص الحالات ومعالجة الحالات الحميدة والخبيثة بالمريء والمعدة وكيفية تشخيص ارتجاع الأحماض والضغط أو ارتخاء العضلة وإزالة الأورام السطحية بالمنظار.

وأشاد بدور (الصحة) في دعم مثل هذه المؤتمرات طوال السنوات الماضية وكذلك دعم الأطباء والعلماء والباحثين في مجال الرعاية الصحية حيث يواصل المؤتمر انعقاده للعام الـ21 في مسيرة أكاديمية متواصلة ومشرفة.