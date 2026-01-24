وكيل “الإعلام” الكويتية يلتقي ملك إسبانيا ويزور المعرض الدولي للسياحة “فيتور”

وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن يلتقي ملك إسبانيا فيليبي السادس في مدريد

التقى وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن مع العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس في العاصمة (مدريد) اليوم السبت في إطار زيارة رسمية للمعرض الدولي للسياحة (فيتور) الذي يعد من أبرز وأكبر المعارض السياحية المتخصصة على مستوى العالم.

وقالت الوزارة في بيان إن الزيارة جاءت انطلاقا من حرص دولة الكويت على تعزيز حضورها الإعلامي والسياحي على المستوى الدولي ونيابة عن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.

وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن يزور المعرض الدولي للسياحة “فيتور”

وأضاف البيان أن اللقاء مع الملك فيليبي السادس الذي جرى بحضور سفير دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا زياد الأنبعي يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية ويؤكد حرص قيادتي البلدين الصديقين على توسيع مجالات التعاون المشترك لا سيما في القطاعات الإعلامية والسياحية والثقافية.

وأجرى الوفد الكويتي جولة موسعة في أروقة معرض (فيتور) اطلع خلالها على أبرز المبادرات والمشاريع السياحية العالمية إضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة المشاركة بما يعكس اهتمام دولة الكويت بمتابعة أحدث التوجهات العالمية في قطاع السياحة وتعزيز فرص التعاون الدولي في هذا المجال.

وكيل وزارة الإعلام د. ناصر محيسن يزور المعرض الدولي للسياحة “فيتور”

وتأتي الزيارة ضمن جهود وزارة الإعلام لتعزيز صورة دولة الكويت إعلاميا وسياحيا وترسيخ حضورها الفاعل في الفعاليات الدولية الكبرى بما ينسجم مع رؤية الدولة في الانفتاح وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وانطلق المعرض الدوري للسياحة (فيتور) بنسخته ال 46 الأربعاء الماضي ويختتم أعماله غدا الأحد بمشاركة 10 آلاف شركة من 161 بلدا في مدينة المعارض (إيفيما) في العاصمة (مدريد) ويعد منصة عالمية رائدة للقطاع وملتقى للأعمال ومساحة لتبادل الخبرات وعقد الشراكات.