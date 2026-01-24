وزير العدل: مصلحة الطفل وراحته النفسية مرتكز أساسي للتطوير المرتقب بمراكز الرؤية

وزير العدل يقوم بزيارة ميدانية إلى مركز رؤية المحضونين بمنطقة الزهراء

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم السبت أن مصلحة الطفل وراحته النفسية تمثل المرتكز الأساسي للتطوير المرتقب في مراكز رؤية المحضونين.

وذكرت وزارة العدل في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال زيارة ميدانية للمستشار السميط إلى مركز رؤية المحضونين بمنطقة الزهراء يرافقه وكيل وزارة العدل بالتكليف عواطف السند ومجموعة من قياديي الوزارة للاطلاع على سير العمل والوقوف على احتياجات المراجعين والموظفين.

وأضافت الوزارة أن “الزيارة تأتي في إطار المتابعة المباشرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما يراعي خصوصية الأطفال والأسر”.

وأوضحت أن الزيارة تأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير آليات ونموذج عمل مراكز الرؤية بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانا وملاءمة للأطفال وتحسين تجربة الأسر المستفيدة من خدماتها.