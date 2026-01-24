الأرصاد الجوية: طقس غير مستقر بدءا من مساء اليوم وحتى عصر غد

مدينة الكويت

توقع مدير ادارة الارصاد الجوية بالندب ضرار العلي ان يسود البلاد طقس غير مستقر بدءا من مساء اليوم السبت بسبب تكون السحب الركامية وفرص لامطار متفرقة متفاوتة الشدة ورعدية احيانا على بعض المناطق تستمر حتى عصر غد الاحد مع رياح مثيرة للغبار وانخفاض للرؤية الافقية.

وقال العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والتنبؤات العددية تشير الى تأثر البلاد بطقس غير مستقر بدءا من مساء اليوم بسبب مرور جبهة هوائية باردة مصحوبة بامتداد منخفض سطحي يتزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية أحيانا.

واوضح ان هناك فرصا لأمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة وقد تكون غزيرة على فترات متفاوتة خاصة على المناطق الساحلية وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق حتى عصر الاحد مصحوبة بنشاط للرياح الجنوبية الشرقية تتحول الى شمالية غربية نشطة السرعة.

واضاف ان الرياح ستكون قوية احيانا تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق وارتفاع الأمواج البحرية الى أكثر من سبعة اقدام.

وذكر ان درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و15 درجة مئوية اما درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 17 و22 درجة مئوية على ان يبدأ التحسن التدريجي في الطقس بعد عصر الغد.