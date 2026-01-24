بنك الخليج يوفر حسابات توفير مرنة تلبي مختلف الاحتياجات المالية

حملة لنكن على دراية

في إطار دعمه لحملة «لنكن على دراية» الهادفة إلى تعزيز الوعي المالي وترسيخ مفاهيم التخطيط السليم للمستقبل، يواصل بنك الخليج جهوده في تشجيع أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة الادخار والتوفير، باعتبارها خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والأمان الاقتصادي.

ويحث بنك الخليج جميع شرائح المجتمع على الاستفادة من حسابات التوفير التي صُممت لتلائم مختلف الاحتياجات المالية، وتساعد على بناء مدخرات منتظمة بأسلوب آمن ومرن، مع مزايا تنافسية تسهم في تحقيق الأهداف المستقبلية للعملاء بثقة واطمئنان.

كما يدعو البنك إلى الاعتماد على بطاقات بنك الخليج الائتمانية في المعاملات اليومية، لما توفره من سهولة وأمان، إضافة إلى الاستفادة من برنامج «نقاط الخليج» الذي يمنح العملاء نقاطًا مقابل استخدامهم للبطاقات، يمكن استبدالها بمكافآت وخدمات متنوعة، مما يجعل الإنفاق أكثر ذكاءً وقيمة.

ويؤكد بنك الخليج أن الوعي المالي يبدأ بخيارات بسيطة ومدروسة، مثل الادخار المنتظم والاستخدام المسؤول للبطاقات الائتمانية، حيث يوفر مجموعة متنوعة من حسابات التوفير التي تساعد العملاء على الادخار وتحقيق عوائد منتظمة، ومنها ما يلي:

حساب التوفير الإلكتروني بحد أدنى 250 دينار للحصول على الفائدة التي تضاف إلى الحساب شهرياً، حيث يمنح العملاء نسب فوائد تنافسية على المدخرات.

حساب توفير الخليج بحد أدنى 500 دينار للحصول على الفائدة والتي تحتسب يومياً وتضاف إلى الحساب شهرياً.

حساب المستثمر الذهبي بحد أدنى 500 دينار للحصول على الفائدة والتي تحتسب يومياً وتضاف إلى الحساب شهرياً.

حساب red للشباب المعد خصيصاً لطلاب الثانوية العامة، الكليات والجامعات الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة.

حساب neo للأطفال المصمم خصيصاً لتعليم الأطفال قيمة الادخار والمسؤولية المالية منذ الصغر.

حسـاب مليونيـر الدانـة وهـو حسـاب السـحوبات والتوفيـر الأكثـر شـعبية فـي الكويــت منــذ العام 1998.

الودائع التنافسية التي تعد أحد القنوات الهامة للادخار وتحقيق عوائد مجزية.

إلى جانب هذه القنوات، يمكن للعملاء الاستفادة من المزايا المتنوعة التي يقدمها برنامج «نقاط الخليج» عبر باقة واسعة من المزايا، تشمل الاستبدال النقدي، وحجز تذاكر الطيران والفنادق، وتأجير السيارات حول العالم، إضافة إلى متجر إلكتروني مبتكر هو الأول من نوعه مصرفيًا، يتيح تسعير المنتجات مباشرة باستخدام النقاط.

ويُذكر أن برنامج «نقاط الخليج» يعزز ثقافة الادخار في المجتمع من خلال تشجيع العملاء على استخدام بطاقات الائتمان بدلًا من بطاقات السحب، مما يمنحهم مكافآت على مشترياتهم اليومية ويسهم في تعزيز ادخارهم بأسلوب مبتكر.