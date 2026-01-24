حماية البيئة: 5 أنواع جديدة تنضم لقائمة طيور الكويت ليرتفع عددها إلى 424 نوعا

طائر الأوز الأغر الذي تم توثيق عودته إلى البيئة الكويتية بعد انقطاع دام 10 سنوات

أعلن فريق رصد وحماية الطيور التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم السبت ارتفاع عدد أنواع الطيور المسجلة في قائمة طيور دولة الكويت إلى 424 نوعا بعد رصد خمسة أنواع جديدة خلال عام 2025.

وقال رئيس الفريق محمد شاه في تصريح صحفي عقب جولة ميدانية ختامية للفريق في منطقة (الأبرق) شمال غربي البلاد إن الجولة هدفت إلى إعداد التقرير السنوي النهائي والوقوف على أحدث عمليات الرصد وحصر الأعداد والأنواع الجديدة.

وأوضح شاه أن الفريق تمكن خلال الجولة من رصد 24 نوعا من الطيور أغلبها من الطيور الزائرة الشتوية ومنها (أبوالحناء الأوروبي) و(السمنة المغردة) إضافة إلى كائنات فطرية أخرى مثل (بومة المخازن) و(القط الرملي) الذي تم توثيقه في بيئته الطبيعية.

وذكر أن عام 2025 شهد عودة طيور انقطعت مشاهدتها لفترات طويلة أبرزها طائر (الأوز الأغر) الذي رصده عضوا الفريق محمد الحضينة وطلال المويزري في شهر نوفمبر الماضي وتعد هذه المشاهدة السادسة له في تاريخ الكويت والأولى بعد انقطاع دام 10 سنوات حيث كانت آخر مشاهدة له عام 2016.

وبين شاه أن عمليات الرصد سجلت كذلك عودة طائر (الحميراء الكتفاء) الذي شوهد أربع مرات في مواقع متفرقة شملت (الأبرق) و(المطلاع) و(الجليعة) في نهاية العام الماضي بعد انقطاع استمر 5 سنوات لافتا إلى أن هذا الطائر يعتبر من الأنواع النادرة المشاهدة حيث سجل 16 مرة فقط منذ أول رصد له عام 1970.

وأشار إلى أن البيانات التي تم جمعها خلال الجولات الميدانية وزعت على قوائم بحثية في برنامج (eBird) العالمي تمهيدا لإصدار التقرير السنوي لرصد الطيور في دولة الكويت لعام 2025.