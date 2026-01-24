KIB و”سافكس” يعلنان تفاصيل الموسم الرابع من KIB | The Stadium وتخصيصه لرياضة الفروسية للعام الثالث على التوالي 

جانب من المؤتمر الصحفي

في إطار دعم رؤية الكويت 2035، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للسياحة والفعاليات الرياضية الكبرى، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) خلال مؤتمر صحافي عن تفاصيل فعاليات الموسم الرابع من الحدث الرياضي الضخم “KIB | The Stadium”، والذي سيكون مخصصاً لرياضة الفروسية للعام الثالث على التوالي، حيث ينظّمه الشريك الاستراتيجي، شركة “سافكس” (Suffix)، في أيام نهاية الأسبوعين خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 14 فبراير على شاطئ المارينا.

ويجسّد هذا الحدث التزام KIB بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ دور الكويت كمركز إقليمي يحتضن الفعاليات الرياضية ذات الطابع العالمي، من خلال شراكات استراتيجية تجمع القطاع الخاص بالجهات الحكومية.

وعقد المؤتمر الصحافي بحضور مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB، مروة معرفي، والرئيس التنفيذي لشركة “سافكس”، أحمد الحزامي، وممثّل الاتحاد الكويتي للفروسية، عبدالرحمن الفزيع، ونائب رئيس أول – إدارة الأملاك في شركة العقارات المتحدة، عبدالعزيز الناصر، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الكويتية، عبدالله شعبان، إلى جانب بعض أعضاء من الفريق التنفيذي لدى البنك، ونخبة من الشركاء والرعاة وممثلي الوسائل الإعلامية.

وتُقام بطولة قفز الحواجز للسنة الثالثة على التوالي، مع توسيع نطاق المنافسات وتطوير تجربة المشاركين والجمهور. ولعل أبرز ما يميّز هذا الموسم تنظيم عرض لرياضة “البولو” (Polo) للمرة الأولى، وهي خطوة تعكس طموح KIB في احتضان فئات رياضية جديدة كل عام، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه إدخال رياضة “الدريساج” في الموسم السابق.

جانب من المؤتمر الصحفي

وتقام بطولات قفز الحواجز على فترتين، حيث يشهد الأسبوع الأول الذي يمتد من 5 إلى 7 فبراير، انطلاق بطولة دولية من فئة 3 نجوم* (CSI3) المؤهلة لكأس العالم، مع إضافة فئة 1 نجمة (CSI1)، في حين تم تخصيص الأسبوع الثاني، الذي يمتد من 12 إلى 14 فبراير، لبطولة دولية من فئة نجمتين*(CSI2)، مضافاً إليها أيضاً فئة 1 نجمة (CSI1) لضمان شمولية المشاركة لجميع المستويات.

وبهذه المناسبة، صرحت مدير وحدة الاتصال المؤسسي في KIB، مروة معرفي، قائلة: “إن إطلاق الموسم الرابع من (KIB | The Stadium) وتخصيصه لرياضة الفروسية للعام الثالث على التوالي يمثّل محطة مفصلية في مسيرة البنك نحو تعزيز المشهد الرياضي في الكويت. نحن لا نقدّم مجرد بطولة رياضية، بل نصنع تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الاحترافية العالمية والهوية الكويتية الأصيلة. هذا العام، قررنا رفع سقف التحدي، وتوسيع فئات قفز الحواجز لتشمل فئة (النجمة الواحدة)، ما يمنح الفرسان الشباب والناشئين فرصة ذهبية للاحتكاك بالأبطال الدوليين”.

وأضافت معرفي: “نحن في KIB نؤمن بأن الرياضة لغة عالمية، ومن خلال شراكتنا مع “سافكس”، نجحنا في تحويل شاطئ المارينا إلى وجهة سياحية ورياضية تجذب الأنظار من داخل وخارج الكويت. إن دعمنا المستمر لهذا الحدث ينبع من استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية، والتزامنا بشعارنا المؤسسي (بنك للحياة)، حيث نسعى لخلق بيئة تحتفي بالمواهب مثل بطلة الموسم السابق يارا الهنيدي، والفارس المتميز علي الخرافي، وغيرهم من الأبطال الذين يرفعون اسم الكويت عالياً”.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سافكس، أحمد الحزامي، عن اعتزازه بالشراكة المتجذرة مع البنك، قائلاً: “يعد KIB | The Stadium ثمرة رؤية مشتركة تهدف إلى إعادة تعريف تنظيم الفعاليات الرياضية في المنطقة. في النسخة الرابعة، ركزنا بشكل مكثف على تجربة الزائر، حيث قمنا بتكبير وتطوير قرية البطولة ومنطقة المشجعين بشكل جذري، مع تخصيص برامج وأنشطة عائلية تفاعلية تجعل من زيارة البطولة رحلة ترفيهية متكاملة لجميع أفراد الأسرة، وليس فقط لعشاق الفروسية”.

جانب من المؤتمر الصحفي

وتابع الحزامي: “لقد تم تصميم الميدان ليتوافق مع أعلى المعايير الدولية، فضلاً عن أن بطولة هذا العام مؤهلة لكأس العالم، مما استقطب اهتماماً دولياً واسعاً. نحن فخورون بأن نرى فرساناً من مختلف دول العالم يتنافسون على أرض الكويت، مما يعزز من مكانة الدولة كمركز رياضي إقليمي”.

ويشهد الموسم الرابع من الحدث الرياضي الضخم انضمام شركاء ورعاة جدد آمنوا بالرؤية التطويرية للبطولة، وهو ما ساهم في توسعة نطاق العمليات اللوجستية وتطوير المرافق الخدمية. كما فتحت اللجنة المنظمة باب المشاركة الدولية، حيث تضم القائمة النهائية فرساناً من مختلف القارات، يتنافسون جنباً إلى جنب مع أبطال الكويت المحليين، في أجواء تسودها الروح الرياضية والتحدي.

إلى جانب المنافسات المحتدمة في الميدان، ستكون “The Village” مركزاً للفعاليات، حيث حرص البنك هذا العام على توسعتها واستحداث مناطق مطورة، ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي، وأنشطة وبرامج خاصة بها تهدف إلى تعزيز تجربة الجمهور والعائلات. ويهدف KIB من خلال هذه الإضافات إلى خلق رابط بين الجمهور والرياضات التراثية والحديثة، وتشجيع الأجيال الناشئة على الانخراط في النشاط البدني.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الرابع من KIB | The Stadium يعكس التزام KIB بدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تطوير المشهد الرياضي والترفيهي في الكويت، وتنسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الرياضة، وتمكين المواهب، وخلق فعاليات ذات أثر مجتمعي مستدام.

ومن خلال احتضان رياضات جديدة، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقديم تجربة متكاملة للجمهور والعائلات، يواصل KIB أداء دوره المجتمعي في دعم الأنشطة الملهمة التي تجمع بين الاحتراف، والقيمة المجتمعية، والرؤية المستقبلية، مؤكداً حرصه على أن تكون هذه البطولة منصة متجددة تسهم في إبراز الكويت كوجهة رياضية وتنظيمية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.