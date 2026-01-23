القوة البحرية نفذت تمرين “سلام الخليج 1” بالتعاون مع القوة البحرية الملكية السعودية

القوة البحرية نفذت مرين "سلام الخليج 1" بالتعاون مع القوة البحرية الملكية السعودية

نفذت القوة البحرية، بالتعاون مع القوة البحرية الملكية السعودية، تمرين «سلام الخليج 1» في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية، وذلك في إطار تعزيز التكامل العسكري البحري بين البلدين الشقيقين.

وشهد التمرين تنفيذ عدد من الفرضيات الميدانية، التي هدفت إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة، وتعزيز التنسيق المشترك، وتوحيد المفاهيم التكتيكية في تنفيذ العمليات البحرية.

واشتملت فعاليات التمرين على تطبيق إجراءات القيادة والسيطرة عبر مراكز العمليات البحرية، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ، وإدارة المعارك البحرية، وصد تهديدات الزوارق المسيّرة، إضافة إلى تنفيذ تدريبات الدفاع والحماية للمنصات النفطية في عرض البحر، إلى جانب رمايات بالذخيرة الحية للسفن والزوارق المشاركة.

ويأتي هذا التمرين ضمن الخطة التدريبية المجدولة للقوة البحرية مع القوات البحرية بالدول الشقيقة و الصديقة، والتي تساهم في رفع كفاءة وأداء المشاركين.