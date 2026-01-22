المبعوث الأمريكي إلى سوريا يؤكد دعم واشنطن للاتفاق بين الحكومة السورية و”قسد”

السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا توماس باراك

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم باراك اليوم الخميس دعم واشنطن والتزامها الراسخ بدفع عملية التكامل التي نص عليها الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 18 يناير الجاري.

وبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس السوري أحمد الشرع سيتم دمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية ودمج عناصر قوات (قسد) كأفراد في وزارة الدفاع السورية على أن تعود المعابر الحدوية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة الحكومة السورية.

وكشف باراك في تدوينة له عبر منصة “إكس” عن عقد اجتماع رفيع المستوى مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في أربيل تركز حول مستجدات العملية السياسية والميدانية في سوريا.

كما كشف عن وجود توافق بين جميع الأطراف على خارطة طريق للمرحلة المقبلة موضحا أن “الخطوة الأساسية الأولى تتمثل في الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الحالي”.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد عملا مشتركا لتحديد وتنفيذ “إجراءات بناء الثقة” من قبل جميع الأطراف المعنية وذلك بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وترسيخ دعائم الاستقرار الدائم في المنطقة.

تأتي هذه التحركات الأمريكية في إطار الجهود الدولية الرامية لتقريب وجهات النظر بين القوى السورية المختلفة وضمان استمرار الهدوء الميداني تمهيدا لحل سياسي شامل.