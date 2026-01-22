زيلنسكي: الإمارات ستستضيف أول اجتماع ثلاثي أوكراني – أمريكي – روسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن أول اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا سيعقد خلال اليومين المقبلين في دولة الإمارات العربية المتحدة لكنه لم يحدد إن كانت المحادثات ستكون مباشرة أم لا.

جاء ذلك خلال كلمة القاها زيلينسكي في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس عقب إثر لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب حول وثائق السلام والدفاعات الجوية والضمانات الأمنية لبلاده والذي وصفه بالمثمر للغاية.

وشدد زيلنسكي على دور الولايات المتحدة والرئيس ترامب مطالبا الجانب الروسي بالاستعداد لتقديم تنازلات.

وأكد الرئيس الاوكراني أن الوثائق الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا التي تم اعدادها مع واشنطن باتت “شبه جاهزة” مشددا في المقابل على أهمية الضمانات الأمنية الامريكية بقوله “ان الضمانات الأمنية التي يقترحها الأوروبيون لمنع غزو روسي جديد لن تكون كافية من دون مشاركة الولايات المتحدة”.

وفي السياق ذاته أعرب زيلينسكي عن أسفه لما وصفه بنقص “الإرادة السياسية” لدى الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشددا على ضرورة انشاء قوات مسلحة أوروبية وان تعرف أوروبا كيفية الدفاع عن نفسها.