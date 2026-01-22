وزير الخارجية يلتقي نظيره البحريني ويترأسان أعمال اللجنة المشتركة الكويتية – البحرينية

وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبداللطيف الزياني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية – البحرينية في دورتها ال12 التي تنعقد اليوم الخميس في العاصمة المنامة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وعقب اللقاء عقدت أعمال اللجنة المشتركة الكويتية – البحرينية في دورتها ال12 حيث ترأس وفد دولة الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا في حين ترأس وفد مملكة البحرين الشقيقة وزير خارجيتها الدكتور عبداللطيف الزياني.

وشهدت أعمال اللجنة المشتركة استعراضا لكافة مجالات التعاون الحيوية والهامة التي تربط البلدين الشقيقين لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتنموية منها وبحث سبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الوثيقين.

ويعكس ذلك الرغبة المشتركة في تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية على كافة المستويات دعما وإسهاما لفتح آفاق أوسع للتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين وإنعكاسا لعزم تطوير الشراكة الوثيقة والتعاون الراسخ والمشترك في مختلف الميادين الحيوية والهامة.