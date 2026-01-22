وزير الخارجية الكويتي يلتقي وزير الداخلية بمملكة البحرين

وزير الخارجية عبدالله اليحيا يلتقي وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة الكويتية – البحرينية في دورتها ال12 التي تنعقد اليوم الخميس في العاصمة المنامة.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما تم مناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث أطر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين تجاه ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.