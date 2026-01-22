سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الـ44 للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (44) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وبحث الاجتماع آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بمواصلة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على نحو يعزز من كفاءة مسيرة إنجاز المشاريع التنموية بوتيرة سريعة حيث أن التوجيهات السامية تمثل المرجعية الأساسية التي تستند إليها اللجنة الوزارية في متابعتها لسير تقدم إنجاز كافة المشاريع التنموية في البلاد.

وأكد سموه على أهمية استمرار اللجنة الوزارية باتباع نهج عملي يرتكز على تنفيذ الأولويات وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بما ينعكس إيجابا على دقة القرارات وسرعة المعالجات وجودة المخرجات ويضمن انتقالا سلسا من مراحل التصميم إلى التنفيذ ثم التشغيل والصيانة.

كما وجه سموه أعضاء اللجنة الوزارية بمراجعة كافة الخطط والسياسات والرصد المستمر لمؤشرات الأداء والتأكد من الالتزام بتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة دون استثناء أو تأخير في إطار رؤية وطنية يقودها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

وبدوره أشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات الى أن الاجتماع استعرض بالتفصيل عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها كما ناقش آخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة كافة الملفات المتعلقة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة الماضية.

وقدم مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إيجازا لتقارير متابعة كافة الجهود والخطوات التنفيذية المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات دول العالم وأشار بهذا الصدد الى أن الاتصالات الرسمية رفيعة المستوى القائمة مع الحكومات الشقيقة والصديقة تسير بشكل سريع في ظل التوجيهات السامية بالدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى من التعاون المثمر في مجالات متعددة.

وقال عضو ومقرر اللجنة الوزارية بأن الاجتماع تناول كذلك مقترحات اللجنة الوزارية المعنية بتحديث اللوائح والقوانين من جهة وتطوير نظام الجهاز المركزي للمناقصات العامة من جهة أخرى خاصة فيما يتعلق بالعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه التعاقدات الحكومية الجديدة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومات الدول الشقيقة والصديقة لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد وفي هذا السياق أشار الى أن رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق قدم شرحا مطولا لأهم المبادرات الهادفة لضمان الرقابة على كل مراحل الطرح والترسية وكذلك اعتماد أنظمة حديثة تسهم في رفع جودة المشاريع الحكومية من خلال ضبط المواصفات والاشتراطات الفنية وتسريع إجراءاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة عصام داود المرزوق ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ووكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل محمد الزامل ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.