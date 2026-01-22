تخرج 11 طالبا كويتيا من كلية أحمد بن محمد العسكرية وأكاديمية محمد بن غانم البحرية في قطر

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مع الطلبة الخريجين

شهدت العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس حفل تخرج مشترك للكليات العسكرية للطلبة المرشحين من بينهم 11 طالبا كويتيا وذلك تحت رعاية وحضور أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وضم حفل التخرج المشترك مرشحين من كلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الزعيم محمد بن عبدالله العطية الجوية وأكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية وأكاديمية الفضاء السيبراني.

وشهد الحفل تخرج ستة طلاب من منتسبي الحرس الوطني الكويتي من كلية أحمد بن محمد العسكرية فيما تخرج خمسة طلاب من منتسبي وزارة الداخلية الكويتية من أكاديمية محمد بن غانم البحرية.

وحضر الحفل آمر القوة البحرية الكويتية اللواء الركن بحري سيف الهملان والملحق العسكري الكويتي في دولة قطر العميد الركن بدر الرسمان وآمر كلية علي الصباح العسكرية العميد الركن عبدالله التركيت إلى جانب عدد من قيادات الكليات والمعاهد والأكاديميات الأمنية والعسكرية العربية والأجنبية.

كما تم الإعلان خلال الحفل عن تأسيس جامعة تميم بن حمد للعلوم العسكرية والتقنية لتكون مظلة أكاديمية متقدمة توحد خبرات الكليات والمؤسسات العسكرية والتقنية وذلك ضمن إطار علمي موحد.