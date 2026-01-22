الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة في عطلة نهاية الأسبوع والطقس غير مستقر السبت يتحسن تدريجيا الاثنين

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد في عطلة نهاية الأسبوع فرصا لأمطار متفرقة ابتداء من مساء يوم غد الجمعة تكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة الى متوسطة ورعدية أحيانا ويكون الطقس غير مستقر ابتداء من مساء بعد غد السبت.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا من مساء اليوم الخميس ما يسمح بتقدم امتداد منخفض جوي سطحي من جهة الجنوب الغربي يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض آخر في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض السحب الركامية.

وأضاف العلي أن طقس البلاد يكون غير مستقر ابتداء من مساء السبت فيما يبدأ التحسن التدريجي في الطقس صباح يوم الاثنين المقبل.

وذكر أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية لاحقا معتدلة السرعة تنشط تدريجيا تكون قوية أحيانا تتجاوز سرعتها الـ60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية فوق 7 أقدام.

وأفاد بأن الطقس نهار اليوم يكون شديد البرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 14 و16 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون باردا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة إلى جنوبية شرقية تتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 9 و11 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

ولفت إلى أن الطقس نهار غد الجمعة يكون باردا إلى مائل للبرودة وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و38 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة في وقت لاحق وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 16 و18 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و5 أقدام.

وعن الطقس غدا ليلا أوضح أنه يكون باردا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 11 و13 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون مائلا للبرودة إلى معتدل وغائما وغير مستقر مساء وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا ما بين 2 و7 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون غير مستقر ومائلا للبرودة إلى بارد وغائما والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و12 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج يتحول إلى هائج ما بين 4 و8 أقدام.