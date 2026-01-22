بيت التمويل الكويتي يكرم إبداعات طلبة الهندسة في مجال الاستدامة البيئية

تتويج الفائزات بجائزة الاستدامة من بيت التمويل الكويتي

توج بيت التمويل الكويتي الفائزين بجائزة “بيت التمويل الكويتي للاستدامة البيئية” خلال حفل تكريم مشاريع طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، ضمن ختام معرض التصميم الهندسي الـ49 الذي أقيم تحت رعاية معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم.

وتم الإعلان عن المشاريع الفائزة بجائزة “بيت التمويل الكويتي للاستدامة البيئية” ، ضمن الحفل الختامي للمعرض الذي أقيم في الحرم الجامعي، وقد حصل على المركز الاول مشروع “Plasnix” للطالبات، فرح الربيعه، سلمى عزت، فرح الشايجي، ملاك الكندري، فيما حصل على المركز الثاني مشروع “Life- Cycle Exergy Assessment” للطلبة سلوى بن بلال، دانه العجمي، سعود المطيري، طيبه حماد، فاطمة مهنا.

وتأتي جهود بيت التمويل الكويتي في تنظيم وتخصيص جائزة الاستدامة البيئية في اطار الحرص على تشجيع المبادرات التي تهتم بالاستدامة والبيئة ضمن حملة Keep it Green ، وتعبر عن الاستراتيجية المتكاملة للبنك بالاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ويعد بيت التمويل الكويتي الداعم الرئيسي والأكبر لطلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت، وهو الشريك الاستراتيجي لمعرض التصميم الهندسي، ويحرص على دعم الطلبة الخريجين المشاركين في المعرض، حيث يقدم الدعم لنحو 300 طالب وطالبة سنوياً، ضمن استراتيجية دعم الطلبة والشباب والمجتمع، وتبني إبداعاتهم ومشاريعهم المميزة، وتشجيع المبادرات العلمية.

يذكر ان مشاركة بيت التمويل الكويتي في معرض التصميم الهندسي كشريك استراتيجي لسنوات عديدة ساهمت في تحفيز جهود الإبداع الهندسي لدى الطلبة والخريجين، وتشجيع المبادرات العلمية التي تساهم في تحقيق التنمية والتطوير في مختلف المجالات.