رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يبحث مع السفير المصري موضوعات مشتركة

الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

بحث رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت محمد أبو الوفا عددا من الموضوعات المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية من الدارسين في مصر أو ممن لهم ارتباط بها.

وقال (الجهاز المركزي) في بيان صحفي اليوم الخميس إن ذلك جاء خلال استقبال الفضالة للسفير المصري ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية السفير عزيز الديحاني وعدد من ممثلي القنصلية المصرية إلى جانب مستشار من وزارة الخارجية وعدد من قيادات (الجهاز المركزي) في إطار تعزيز التنسيق المشترك.

وأشار إلى أن السفير أبوالوفا اطلع خلال اللقاء على التجربة الكويتية في إنشاء جهاز مختص يعنى بهذه الفئة مشيدا بالنهج المؤسسي المتبع.