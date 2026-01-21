دوري أبطال أوروبا: برشلونة يحقق المطلوب وليفربول يفوز بمشاركة صلاح وكاين يقود بايرن إلى انتصار سادس

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

حقق برشلونة الإسباني المطلوب وقلب تأخره أمام سلافيا براغ التشيكي وفاز عليه 4-2 الأربعاء في الجولة السابعة قبل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مقتربا أكثر من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى ثمن النهائي.

ودخل برشلونة المباراة منقوصا من خدمات نجمه الشاب لامين جمال بسبب تراكم الإنذارات، كما فيران توريس بسبب إصابة تعرض لها الأسبوع الماضي، ولم يتمكن من الاستفادة من تعاقده مع البرتغالي جواو كانسيلو بسبب عدم تسجيله على كشوفات الفريق في دور المجموعة الموحدة من البطولة.

مع فوزه الرابع، رفع رصيده إلى 13 نقطة، لكنه بقيَ خارج المراكز الثمانية الأولى، فيما انتهت حظوظ سلافيا براغ نهائيا ببلوغ الملحق.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف السبق من ركنية وصلت إلى توماش هوليش لعبها برأسه وتابعها فاسيل كوشاي (10).

لكن فيرمين لوبيس سجل التعادل من زاوية صعبة بعد مجموعة من التمريرات وصلت إلى الهولندي فرانكي دي يونغ الذي أوصلها إلى لوبيس وتابعها في الشباك (34).

وأضاف فيرمين الهدف الثاني بتسديدة قوية بعيدة إلى يمين المرمى (42).

ومن ركنية ثانية، سجل سلافيا براغ التعادل عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالخطأ في مرماه (44).

وبعد هدف ألغيَ سجله دي يونغ بداعي التسلل (51)، فعلها البديل داني أولمو بتسديدة جميلة من على مشارف منطقة الجزاء (63).

وأكّد ليفاندوفسكي الفوز بهدف رابع حين لعب البديل الآخر الإنكليزي ماركوس راشفورد، تابعها البولندي في المرمى (71).

عودة صلاح

وكما برشلونة، اقترب ليفربول الإنكليزي من حسم التأهل المباشر بعد فوزه على مضيفه مرسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة، بمشاركة أساسية للمصري محمد صلاح الذي لعب المباراة كاملة.

ورفع ليفربول الذي لم يخسر منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر (13 مباراة في مختلف المسابقات)، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط عن ريال مدريد الثالث، ونقطتين عن برشلونة.

في المقابل، انتهت حظوظ مرسيليا بالتأهل مباشرة وتبقى بطاقة التأهل عبر الملحق سانحة بالنسبة إليه عقب تجمد رصيده عند 9 نقاط.

وكانت الأضواء مسلّطة على صلاح وعودته إلى فريقه بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، عقب نقاش واسع بعدما هاجم ليفربول في مقابلة مثيرة للجدل مطلع الشهر الماضي، متهما النادي بأنه “ألقى بي تحت الحافلة” بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ثلاث مباريات متتالية، وقال إنّه لا تربطه أي علاقة بالمدرب الهولندي أرنه سلوت.

لكن سلوت قال الأسبوع الماضي إنه “سعيد” بعودة صلاح، رافضا الكشف عن مضمون محادثاته مع اللاعب البالغ 33 عاما.

وشارك المصري الذي أنهى مشوار أمم إفريقيا في المركز الرابع، أساسيا في الفوز الذي تحقق بفضل ثلاثية المجري دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة زاحفة (45+1)، والحارس الأرجنتيني خيرونيمو رولي بالخطأ في مرماه (45+1) والبديل الهولندي كودي خاكبو بتسديدة من داخل المنطقة بعد هجمة مرتدة (90+3).

وتغلب نيوكاسل الإنكليزي على ضيفه أيندهوفن الهولندي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الكونغولي الديموقراطي يوان ويسا (8) وأنتوني غوردون (30) وهارفي بارنز (65).

كاين يقود بايرن إلى انتصار سادس

قاد المهاجم الإنكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ الألماني المنقوص عدديا إلى انتصار سادس في دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتسجيله ثنائية الانتصار 2-0 الأربعاء على ضيفه سان جيلواز البلجيكي ضمن الجولة السابعة، حاجزا على الأقل مقعده في الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

سجّل كاين ثنائيته في الدقيقتين 52 و55 من ركلة جزاء، رافعا بذلك رصيده إلى 34 هدفا في 29 مباراة ضمن كافة المسابقات هذا الموسم.

وأنهى بايرن المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الكوري الجنوبي مين جاي-كيم في الدقيقة 63 بعد تلقيه إنذارين.

ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني خلف أرسنال الإنكليزي المتصدر الذي ألحق بالعملاق البافاري الخسارة الوحيدة في البطولة والموسم بالمجمل حتى الآن.

الانتصار هو السادس والعشرين في 29 مباراة خاضها ضمن كافة المسابقات هذا الموسم، محرزا 103 أهداف مقابل 27 هدفا هزّت شباكه.

دانت الأفضلية لبايرن في بداية المباراة، وكاد يفتتح التسجيل عبر كاين، لكن تسديدته من مسافة قريبة تصدّى لها الحارس الهولندي الضيف كيال سخيربن (2).

وسنحت أمام الفريق البلجيكي فرصتين ذهبيتين لأخذ الأسبقية، الأولى بعد ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى نفذها النمسوي راوول فلوروتش وتابعها الأرجنتيني كيفن ماك أليستر من على مشارف منطقة الياردات الست إلى جانب القائم الأيمن (20).

في حين كانت الثانية أكثر خطورة، برأسية المهاجم الكندي غير المراقب بروميس ديفيد من مسافة قريبة بعد عرضية الإنكليزي روس سايكس، بيد أن المخضرم مانويل نوير أنقذها ببراعة (29).

وافتتح كاين التسجيل برأسية من داخل منطقة الياردات الست بعد ركنية من الجهة اليمنى لعبها الفرنسي ميكايل أوليسيه إلى القائم القريب (52).

وتابع كاين تألقه بحصوله على ركلة جزاء إثر إعاقة سخيربن له، ترجمها بنفسه مضيفا الهدف الثاني (55).

وأهدر كاين فرصة التوقيع على الثلاثية بإهداره ركلة جزاء ردّتها العارضة (81).

وكان الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش احتسب الركلة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه ار) إثر لمسة يد على كميل فان دي بيري.

وعاد أتلتيك بلباو الإسباني بانتصار من ميدان أتالانتا الإيطالي 3-2.

سجّل جانلوكا سكاكاما (16) والمونتينيغري نيكولا كرستوفيتش (88) هدفي أتالانتا.

وجاءت ثلاثية بلباو عن طريق غوركا غوروسيتا (58) والبديل نيكو سيرانو (70) وروبرت نافارو (74).

ورفع بلباو رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث والعشرين، مقابل 13 لأتالانتا في المركز الثالث عشر.

وتغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه بنفيكا البرتغالي 2-0 بهدفي الفرنسي كيفرين تورام (55) والأميركي ويستون ماكيني (64)، رافعا بذلك رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، علما أن فانغيليس بافليديس أهدر ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 81.

وتخطى تشلسي الإنكليزي ضيفه بافوس القبرص بهدف الإكوادوري مويسيس كايسيدو (78)، بالغا 13 نقطة في المركز الثامن.