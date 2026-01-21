الرئيس اللبناني :غارات الاحتلال على الجنوب تصعيد خطير وخرق فاضح للقانون الدولي

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاربعاء الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية مؤكدا أنها تشكل تصعيدا خطيرا يطال المدنيين مباشرة ويمثل خرقا للقانون الدولي.

وقال عون في بيان إن الاحتلال الإسرائيلي يمضي مرة جديدة في سياسة العدوان الممنهج عبر شن غارات جوية على قرى لبنانية مأهولة بهدف ترويع المدنيين وتهديد أمنهم اليومي مؤكدا ان الاعتداءات تمثل خرقا “فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولأبسط قواعد حماية السكان المدنيين”.

واضاف ان هذا السلوك العدواني المتكرر يثبت مجددا رفض الاحتلال الالتزام بتعهداته الناشئة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية واستخفافها بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار ومنع توسع دائرة المواجهة”.

وشدد عون على تمسك الدولة اللبنانية الكامل بسيادتها وسلامة أراضيها محملا قوات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات.

وطالب الرئيس اللبناني الاطراف الدولية لاتفاق ايقاف الاعمال العدائية واتخاذ إجراءات واضحة وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات “ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة” بما يضمن حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

وفي سياق متصل قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد لبنان مستمرة وتستهدف مباني ومنازل مدنية في مناطق عدة وآخرها في قرى الجنوب في خرق فاضح لسيادة لبنان وأمنه ولاتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار الدولي رقم 1701.

وأضاف الجيش أن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي اليومية تعيق جهود الجيش وتعرقل استكمال تنفيذ خطته الرامية الى حصر السلاح وتؤدي إلى ترهيب المدنيين وسقوط الضحايا إضافة إلى تهجير عشرات العائلات التي فقدت منازلها.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان الطيران الحربي لقوات الاحتلال شن سلسلة غارات جوية استهدفت مباني سكنية في بلدات جنوبية وبقاعية بعد توجيه تهديدات مسبقة بقصفها.

وكان مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اعلن في وقت سابق من اليوم مقتل شخصين جراء غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على بلدات متفرقة في جنوب لبنان.