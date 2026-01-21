ترامب للسيسي: لست راضيا عن إنشاء السد الإثيوبي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عن عدم رضاه إزاء إنشاء سد النهضة الذي بنته إثيوبيا “بما يؤدي إلى حجب المياه عن مصر”.

جاء ذلك خلال قمة أمريكية – مصرية جمعت الزعيمين على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا وبثتها وسائل الإعلام على الهواء.

وأكد ترامب التعاون بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مشيرا إلى أن قضية السد تمثل أمرا بالغ الخطورة وأضاف “سنعمل على أن تسير الأمور في مسارها الصحيح.

وشدد ترامب على أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر “رائعة وناجحة” مؤكدا أن “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يمثل إحدى الركائز الأساسية التي أسهمت في ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط”.

من جانبه ثمن السيسي اهتمام ترامب بقضية مياه النيل باعتبارها قضية “وجودية ومحورية” بالنسبة لمصر مؤكدا أن رعاية الرئيس الأمريكي لجهود تسوية هذه الأزمة الممتدة سوف تفتح آفاقا جديدة نحو انفراجة مرتقبة.

وشدد على حرص مصر على إقامة آليات تعاون مع دول حوض النيل بما يحقق المصالح المشتركة وفقا لقواعد القانون الدولي خاصة وأن حجم المياه والامطار الذي يرد إلى دول حوض النيل وفير ويكفي احتياجات واستخدامات تلك الدول اذا احسن استغلال.

وخلال اللقاء هنا السيسي ترامب بمرور عام على ولايته الثانية وأعرب عن تقديره لما حققه من إنجازات ولاسيما في ملف غزة الذي وصفه بأنه من أصعب الملفات في المنطقة.

وفي هذا الصدد دعا الرئيس المصري نظيره الأمريكي إلى مواصلة رعاية ملف قطاع غزة بما يضمن تنفيذ الخطة كاملة مؤكدا أهمية التحرك الإيجابي في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأشار السيسي إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تمثل مرحلة بالغة الأهمية وتتطلب تحركا إيجابيا كاملا من جميع الأطراف قائلا “المرحلة الثانية مهمة جدا ويجب أن نتحرك فيها بالإيجابية الكاملة وستجدون منا كل ما يمكن عمله من أجل إنجاح هذه الخطة”.

وأكد السيسي أن مصر تبذل قصارى جهدها لإنجاح خطة إنهاء الحرب في قطاع غزة مضيفا “يسعدنا أن نكون جزءا من مجلس السلام وأن نبذل جهدا في هذا الملف أو أي ملف آخر يسهم في تحقيق السلام في المنطقة والعالم”.

وفيما يتعلق بالتطورات في لبنان أكد الرئيس السيسي أهمية الدور الأمريكي في وقف الاعتداءات والانتهاكات على سيادة لبنان بما يمكن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.