دولة الكويت تعلن الإنضمام إلى مجلس السلام

وزارة الخارجية الكويتية

رحبت وزارة الخارجية بالدعوة التي تم توجيهها إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، من فخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للإنضمام إلى مجلس السلام.

وأعلنت وزارة الخارجية عن إنضمام دولة الكويت إلى مجلس السلام، على أن يتم توقيع وثائق الإنضمام وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في دولة الكويت.

وجددت الوزارة تثمين دولة الكويت لجهود السلام التي يقودها فخامة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تؤكد دعمها لتنفيذ مهام مجلس السلام بوصفه هيئة انتقالية وفق الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب قراره رقم 2803، تلك الخطة التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وبشكل دائم، ودعم إعادة الإعمار في غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامته دولته المستقلة بما يتسق مع القانون الدولي، تحقيقاً لأمن واستقرار المنطقة وشعوبها.