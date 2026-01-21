وزيرة الشؤون تبحث مع “هيئة الإعاقة” آليات التنسيق مع مجموعة “زين” لتطوير الخدمات الرقمية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة خلال الاجتماع

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة مع قياديي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اليوم الأربعاء سبل تعزيز مسار التحول الرقمي وآليات التنسيق مع مجموعة (زين) للاتصالات لتطوير الخدمات الإلكترونية.

وأكدت الحويلة في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي حضره مدير عام الهيئة الدكتورة دلال العثمان والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتور سيد عيسى دعمها الكامل لجهود الميكنة بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين من ذوي الإعاقة وتسهيل إنجاز معاملاتهم.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش آليات التعاون والتنسيق المشترك مع مجموعة (زين) لمتابعة وتحسين الخدمات الإلكترونية الحالية وضمان استمرارية تطويرها وفق أعلى المعايير التقنية المعتمدة.

وذكرت أنه تم استعراض أبرز التحديات التقنية التي تواجه المنظومة الإلكترونية وسبل معالجتها بما يحقق سهولة الوصول وجودة الخدمة مشددة على ضرورة متابعة تنفيذ هذه المحاور لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وخدمة المصلحة العامة.