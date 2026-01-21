وكيل “التعليم العالي” يبحث مع أمين مجلس التعليم العالي البحريني تعزيز التعاون الأكاديمي

وكيل وزارة التعليم العالي د. بدر البصيري يبحث مع الأمين العام لمجلس التعليم العالي البحريني د. ديانا الجهرمي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

بحث وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور بدر البصيري مع الأمين العام لمجلس التعليم العالي البحريني الدكتورة ديانا الجهرمي بالمنامة اليوم الأربعاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة الجهرمي مع الدكتور البصيري الذي يقوم بزيارة رسمية لمملكة البحرين حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي ودعم مصلحة الطلبة في البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياسات التعليمية وآليات تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي إلى جانب مناقشة أفضل الممارسات في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم.

وأكد الدكتور البصيري أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال بأهمية توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية في دول الابتعاث وتعزيز قنوات التواصل المباشر بما يخدم الطلبة ويرتقي بجودة العملية التعليمية.

وتتضمن زيارة وكيل وزارة التعليم العالي إلى مملكة البحرين عددا من اللقاءات مع مؤسسات أكاديمية بارزة اضافة إلى لقاءه عدد من ابنائه الطلبة المبتعثين بحضور رئيس المكتب الثقافي الكويتي في مملكة البحرين الدكتور محمد الدغيم.

وشملت الزيارة جامعة الخليج العربي وجامعة البحرين والكلية الملكية الإيرلندية بهدف الاطلاع على تجاربهم التعليمية وبحث سبل تعزيز وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية.