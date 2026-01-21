مساعدة وزير الخارجية: المرأة مؤهلة ومدربة وتمتلك الخبرة اللازمة للمساهمة في صنع السلام

مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح وابنة الرئيس الحالي لإيطاليا سيرجيو ماتاريلا السيدة الأولى لإيطاليا ولورا ماتاريلا

أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح أن المرأة مؤهلة ومدربة وتمتلك الخبرة اللازمة للمساهمة في صنع السلام مشيرة إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في محدودية فرص إشراكها والوصول بها إلى مواقع صنع القرار وطاولات التفاوض.

جاء ذلك في تصريح للشيخة جواهر الصباح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء عقب مشاركتها في الحوار رفيع المستوى بعنوان (تعزيز السلام والاستقرار والامن مساهمة الوسيطات والمفاوضات وبانيات السلام) الذي استضافته وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية وعقد في العاصمة روما يومي 20 و 21 يناير الجاري.

وأوضحت الشيخة جواهر الصباح أن تحقيق مشاركة فاعلة للمرأة في مسارات السلام يتطلب إرادة سياسية واضحة تترجم الالتزامات الدولية الى سياسات عملية مشددة على أن إشراك المرأة في جهود الوساطة وبناء السلام يعد عنصرا أساسيا للتوصل إلى حلول شاملة ومستدامة للنزاعات. وبينت أن تعزيز نظم الاختيار وآليات التعيين وتوسيع قاعدة الترشيح يمثل مدخلا مهما لضمان مشاركة المرأة بصورة أوسع وأكثر تاثيرا في عمليات السلام.

وكانت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن ونائبة الأمين العام بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الايطالية السفيرة تشيتسيليا بيتشيوني أكدت في كلمتها بافتتاح أعمال الحوار أهمية تعزيز الدور القيادي للمرأة في جهود الوساطة وصنع السلام. وأفادت السفيرة بيتشيوني بأن إشراك النساء في عمليات السلام يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام على المستويين الاقليمي والدولي.

وسلط الحوار الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات الوساطة وصنع السلام وبناء الامن بمشاركة ابنة الرئيس الايطالي الحالي سيرجيو ماتاريلا لورا ماتاريلا والسيدة الاولى لايطاليا إلى جانب نخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات السلام والامن وحقوق الانسان.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة الكويت على دعم الجهود الدولية الهادفة الى تعزيز السلام المستدام وترسيخ دور المرأة كشريك أساسي في منع النزاعات وتسويتها.