بنك برقان يعزز استثماره في المواهب المحلية لعام 2025: 200 موظف جديد منهم 94.29% كويتيين

المدير التنفيذي - استقطاب المواهب في بنك برقان عبدالوهاب عبدالرحيم

تأكيداً لالتزامه بتنمية الكفاءات المحلية ودعم الجهود الحكومية في التوطين، أعلن بنك برقان عن تعيين 200 موظف جديد خلال عام 2025، شكل الكويتيون منهم نسبة 94.29%.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة المتميزة خلال فعالية تكريمية داخلية أُقيمت بحضور السيد/ طوني ضاهر، رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، والسيد/ فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي – الكويت، والسيد/ نقيب أمين مدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة، إلى جانب نخبة من قيادات البنك والإدارة العليا.

وجسّدت الفعالية ثقافة بنك برقان التي تضع العنصر البشري في صميم أولوياته، واستثماره في تنمية الكفاءات الطموحة على المدى الطويل، ولا سيما في تطوير المواهب الوطنية، خصوصاً وأنه أول بنك في الكويت يحصل على شهادة “®Great Place to Work” (أفضل بيئة للعمل®).

رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة طوني ضاهر ومدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة نقيب أمين

ويأتي تعيين 200 موظف جديد في إطار استراتيجية بنك برقان الشاملة لاستقطاب الكفاءات وتطويرها، والهادفة إلى بناء كوادر عالية الكفاءة ومهيأة للمستقبل، قادرة على دعم نمو البنك على المدى الطويل ومواكبة احتياجاته المتجدّدة. ومن خلال إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية، يواصل البنك الإسهام بفاعلية في دعم أهداف التوظيف الوطنية وترسيخ استدامة القوى العاملة في القطاع المصرفي الكويتي.

وفي تعليق له، قال السيد/ عبدالوهاب جمال عبدالرحيم، المدير التنفيذي – استقطاب المواهب: “يُمثل ترسيخ قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية دعامة رئيسية لنجاح بنك برقان على المدى الطويل. وبالنسبة لنا، يُشكل تطوير الكفاءات أولوية استراتيجية على المدى البعيد. وينصب تركيزنا على استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين القادرين على قيادة مسيرة البنك المقبلة والإسهام بفاعلية في الارتقاء بالقطاع المالي في الكويت”.

ويعكس رفع نسب التوطين مكانة بنك برقان كجهة عمل مفضلة في القطاع المصرفي الكويتي، عبر نهج يتجاوز التوظيف ليشمل استراتيجية شاملة لإدارة رأس المال البشري. ويولي البنك اهتماماً كبيراً لبرامج الإعداد المهني للموظفين الجدد وفق آلية العمل المتبعة، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، وتطوير القيادات، وتوفير مسارات واضحة للتقدم الوظيفي، بما يرسخ ارتباط الموظفين بالعمل ويصقل قدراتهم ويدعم نموهم المهني على المدى الطويل.

رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة طوني ضاهر والرئيس التنفيذي – الكويت فاضل عبدالله ومدير عام – الموارد البشرية والتطوير للمجموعة نقيب أمين يتوسطون فريق بنك برقان إلى جانب مجموعة من قيادات البنك والإدارة العليا

وأضاف: “إننا من خلال توفير مسارات تطوير واضحة لموظفينا وترسيخ ثقافة تقدر التعلم والتفاعل، نخلق بيئة داعمة تُمكن الأفراد من بناء مسيرتهم المهنية والإسهام بدور فاعل في نجاح البنك على المدى الطويل”.

ويلعب برنامج “رؤية” التدريبي الرائد دوراً محورياً في هذا النهج، إذ يُطوّر الكفاءات الوطنية ويعدّها لتولي المناصب العليا عبر مسارات تطوير منظمة ومدعومة بإرشاد وتوجيه من كبار التنفيذيين. وشهد هذا البرنامج الرائد تنمية المواهب امتدادا لمسيرة من التطوير المستمر منذ إطلاقه عام 2020، ويتضمن 4 مسارات رئيسية، وهي:Future Leaders، Rising Leaders، Transformational Leaders، Visionary Leaders، حيث يلبي كل مسار خبرة الكفاءات واحتياجاتهم وتطلعاتهم.

موظفي بنك برقان خلال الحفل

وفي أحدث نسخة منه، تم اختيار 35 موظفا من أصحاب الكفاءات، شارك بعضهم في برنامج Future Leader المصمم لشهر واحد للخريجين الجدد، فيما شارك آخرون في برنامج Rising Leaders المصمم لمدة 6 أشهر للموظفين الذين تصل خبرتهم إلى 4 سنوات، أو برنامج Transformational Leaders النموذجي الممتد لمدة 6 أشهر، للمديرين وكبار المديرين الذين تصل خبرتهم إلى 10 سنوات.

كما يواصل البنك، عبر برامج متخصصة تُنفّذ بالتعاون مع مؤسسات مرموقة، رفع جاهزية كوادره بالمهارات والمؤهلات المطلوبة لدعم أولوياته الاستراتيجية وتطوره المهني مستقبلاً.

وتتويجاً لهذه الجهود، حصد بنك برقان جائزة براندون هول لتميّزه في إدارة رأس المال البشري لعامين متتالين، إلى جانب حصوله على جائزة التميز في “إحلال العمالة الوطنية”، من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي.

موظفي بنك برقان خلال الحفل

وكجزء من استراتيجيته الشاملة لاستقطاب وتطوير المواهب، يواصل بنك برقان لعب دور محوري في دعم بداية المسيرة المهنية للشباب عبر قيادته والمشاركة في كبرى معارض التوظيف في الكويت. كما يتفاعل البنك مع الجامعات الحكومية والخاصة من خلال إقامة فعاليات داخل الحرم الجامعي، ويواصل رعايته البلاتينية لأكبر معرض للتوظيف في الكويت، “وظيفتي”، مؤكّداً بذلك التزامه بالكشف عن الكفاءات المحلية ودعم نموها منذ المراحل المبكرة لمسيرتها المهنية.

واختتم السيد/ عبدالوهاب عبدالرحيم حديثه مؤكّداً أهمية هذه المبادرات قائلاً: “يساعدنا الحفاظ على حضور قوي في معارض التوظيف على التواصل المباشر مع الشباب الطموح الذين يسعون للتعلم والنمو والابتكار. كما تتيح لنا هذه المنصات تعريف المواهب الناشئة بالفرص المتنوعة المتاحة في القطاع المصرفي والمالي في الكويت، مع تعزيز مكانة بنك برقان كجهة عمل مفضلة ملتزمة بتطوير المسار المهني للموظفين على المدى الطويل”.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد بنك برقان هذا النهج في تنمية رأس المال البشري يأتي منسجماً مع رؤية الكويت 2035 وأولويات البنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يُرسخ نهجاً مسؤولاً في استقطاب الكفاءات الطموحة ويُسهم في استدامة القوى العاملة، ودعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير القطاع المصرفي في الكويت.