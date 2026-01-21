بيت التمويل الكويتي يقدم خدماته التمويلية في معرض “The Auto Show” للسيارات

زيارة جناح بيت التمويل الكويتي

يشارك بيت التمويل الكويتي في معرض “The Auto Show” للسيارات ، الذي يستمر حتى 24 يناير الجاري في أرض المعارض بمشرف، انطلاقاً من حرصه على تقديم أفضل الحلول والمزايا التمويلية المتنوعة لعملائه، والمشاركة في الأحداث والفعاليات الاقتصادية المختلفة.

وافتتح المعرض برعاية وحضور الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف.

ويضم معرض “The Auto Show” للسيارات، معظم العلامات التجارية للسيارات، ما يمثل فرصة لعشاق السيارات، للتعرف على أحدث التطورات في قطاع السيارات، إضافة إلى العروض المميزة التي يقدمها بيت التمويل الكويتي لعملائه في هذا المجال.

ويتواجد في جناح البنك في المعرض فريق متخصص من الموظفين، للرد على استفسارات العملاء والزوار، وتقديم شرح عن الخدمات التمويلية، التي يوفرها للعملاء، بالإضافة إلى 0% أرباح على مجموعة مختارة من العلامات التجارية للسيارات الجديدة، مع تقديم شرح وافي عن كافة الخدمات والمنتجات التمويلية مثل السيارات المستعملة كالجديدة ومنتج التأجير والقوارب والدراجات الموجودة في معرض KFH AUTO الشويخ ومعارض بيت التمويل الكويتي.

ويعتبر المعرض كذلك فرصة يقوم من خلالها بيت التمويل الكويتى بالتواصل مع العملاء مباشرة، إضافة إلى مجموعة الشركات المتواجدة ، وعرض خدماته التمويلية، وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك وتنشيط أعمال الوكلاء، ومع الموردين والتجار، وتسهم المشاركة في المعرض في دعم السوق المحلي، فيما تمنح العملاء مزايا عدة تحقق طموحاتهم وتلبي احتياجاتهم التمويلية ، في إطار مساعي بيت التمويل الكويتي لتقديم أفضل الخدمات لعملائه، بما يساهم في المحافظة على قاعدة العملاء الواسعة، واستقطاب عملاء جدد، وزيادة الحصة السوقية، وإبراز دوره كمساهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ويوفر بيت التمويل الكويتى خدمة بيع الأمانة (اعرض سيارتك بمعارض بيت التمويل الكويتى)، وهي من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك لعملائه من خلال معارضه المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ، حيث يقوم العميل بتفويض بيت التمويل الكويتى لبيع المركبة ، من خلال المعارض والقنوات البيعية المتاحة.

إضافة إلى ذلك، يقدم بيت التمويل الكويتى خدمة تقييم السيارات ، والتي تعتبر أيضاً من الخدمات الرئيسية التي يقدمها البنك لعملائه، ومن خلال هذه الخدمة يمكن للعميل الاستفادة من بيع المركبة ، لشراء مركبة جديدة .

ويمكن أن يختار العميل سيارة أو قارب او دراجة مقابل ضمان مالي، الاستفادة من فترة السداد المرنة التي تمتد إلى 10 سنوات وبأرباح تنافسية وبرامج سداد متنوعة، ويُمنح هذا التمويل للأفراد، مقابل ضمان مالي كامل على المديونية الإجمالية ، ويكون الحجز على ودائع ثابتة للعميل ، ويوفر هذا المنتج تغطية الاحتياجات التجارية للعملاء الأفراد من سيارات وقوارب ودراجات، إذ ان سقف التمويل مفتوح ويحدد بقيمة الوديعة ، مع توافر مجموعة امتيازات أخرى للمنتج منها سريان أرباح الوديعة للعميل طوال فترة الائتمان، وسرعة الإنجاز مع أرباح تنافسية.