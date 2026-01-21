الأرصاد الجوية: فرص لأمطار متفرقة اعتبارا من الغد تستمر إلى الأحد المقبل

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد فرصا لأمطار متفرقة وخفيفة يوم غد الخميس تكون متوسطة الشدة بعد غد الجمعة ورعدية أحيانا مساء يوم السبت ونهار الأحد.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بدءا من الغد بامتداد منخفض سطحي يتعمق تدريجيا متزامنا مع منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية.

وأوضح العلي أن فرص الأمطار تقل تدريجيا ابتداء من عصر الأحد المقبل وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة تنشط أحيانا يوم السبت ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من ست أقدام.

وذكر أنه اعتبارا من فجر الأحد المقبل يكون الطقس غير مستقر مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قوية أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 25 و65 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار طوال اليوم تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج البحرية أكثر من سبع أقدام.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة من يوم غد الخميس حتى الأحد المقبل تتراوح ما بين 15 و21 درجة مئوية ودرجات الحرارة الصغرى ما بين 5 و11 درجة مئوية.