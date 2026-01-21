بلدية الكويت: طرح ممارسة إعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع قرية القصر الأحمر

نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في بلدية الكويت ميساء بوشهري

دعت بلدية الكويت اليوم الأربعاء المكاتب والشركات الاستشارية المؤهلة إلى المشاركة في الممارسة الخاصة بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بمشروع قرية القصر الأحمر بمحافظة الجهراء.

وقالت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع في البلدية ميساء بوشهري في بيان صحفي إن هذه الممارسة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية وضمن توجهات الدولة الهادفة إلى تنشيط السياحة في محافظة الجهراء.

وأضافت بوشهري أن هذه الممارسة تبرز القيمة التاريخية والتراثية لمنطقة الجهراء وتقوم على تحويل المواقع الوطنية ذات الأثر إلى مشاريع تنموية مستدامة تعزز الهوية الكويتية وتخدم المجتمع.

وأوضحت أن مشروع قرية القصر الأحمر ليس مجرد تطوير لموقع بل هو مشروع متكامل يهدف إلى تقديم وجهة ثقافية وسياحية وتراثية تعكس تاريخ المنطقة وتوفر تجربة نوعية للزوار وتدعم البيئة الاستثمارية عبر توسيع فرص مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت أهمية مشاركة الاستشاريين بفرق عمل ذات خبرة داعية إياهم إلى الاطلاع الدقيق على وثائق الممارسة والتقيد بكل المتطلبات والإجراءات والمواعيد المحددة وتقديم مقترحات فنية قوية قابلة للتنفيذ. وأكدت أن بلدية الكويت ماضية في دفع المشاريع التي تعزز جودة الحياة وتبرز الإرث الوطني مجددة الدعوة للاستشاريين إلى المشاركة الفاعلة والمساهمة بخبراتهم في هذا المشروع الحيوي.