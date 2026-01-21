الرئيس التركي: وحدة سوريا وسلامة أراضيها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وحدة سوريا وسلامة أراضيها أمر بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا مؤكدا أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في سوريا.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه أردوغان مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الثلاثاء بحثا خلاله أهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إلى جانب العلاقات الثنائية.

وأضافت أن الجانبين بحثا قضايا مكافحة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومسألة عناصر التنظيم المحتجزين في السجون بسوريا.

ونقل البيان عن أردوغان قوله إن “سوريا المزدهرة والخالية من الإرهاب والتي تنعم بالسلام ستساهم في تعزيز استقرار المنطقة”.

وحول غزة أوضح أردوغان أن الجهود الرامية إلى إحلال السلام مستمرة وأن تركيا ستواصل التحرك بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

كما أعرب أردوغان عن شكره لترامب لدعوته للمشاركة في (مجلس السلام) المعني بقطاع عزة.

وأعلن الرئيس ترامب الخميس الماضي تشكيل مجلس السلام الخاص بقطاع غزة المحاصر الذي وعد في بداية العام الحالي بإطلاقه.

وتلقى عدد من قادة الدول دعوات للانضمام إلى هذا المجلس الذي أعلن ترامب رغبته في تولي رئاسته بهدف إنهاء الحرب في غزة.