دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان تابعة لـ”الأونروا”

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارهاالشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبان تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في انتهاك صارخ للقوانين وقرارات الشرعية الدولية.

وإذ جددت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها لتؤكد أهمية توفير الحماية اللازمة للمنشآت التابعة للمنظمات الدولية والعاملين فيها بما يمكنها من أداء مهامها الإنسانية المنوطة بها في مناطق النزاع.