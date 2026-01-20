دوري أبطال أوروبا: ريال يعيد عقارب الساعة بسداسية أمام موناكو وأرسنال يضم إنتر إلى قائمة ضحاياه

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بتسجيل هدف

صبّ ريال مدريد بقيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا جام غضبه على ضيفه موناكو من الدوري الفرنسي ملحقا به هزيمة ثقيلة 6-1، في وقت عزّز أرسنال صدارته بفوز خارج الديار على انتر الإيطالي 3-1 ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

في مدريد، قاد النجمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور فريقهما إلى استعادة زخم مفقود، واستعادة نغمة الفوز في المسابقة القارية المرموقة بعد سقوطه في مباراته السابقة امام مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2، ليهدي أربيلوا فوزه القاري الأول والثاني عموما بعد الفوز على ليفانتي في الدوري الإسباني 2-0.

واستهل أربيلوا الذي خلف شابي الونسو في قيادة الـ “ميرينغي” مشواره على رأس النادي الملكي بخسارة صاعقة أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية 2-3 ليودّع مسابقة كأس إسبانيا من الدور ثمن النهائي.

وأفضت تلك الخسارة التي جاءت بعد السقوط أمام الغريم التقليدي برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية 2-3 والتي أغلقت صفحة ألونسو، إلى صبّ مشجعي الريال غضبهم على لاعبيهم في الشوط الأول تحديدا من مواجهة ليفانتي، لا سيّما النجمين الإنكليزي جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، فيما نجا مبابي من صيحات المشجعين الذين هتف بعضهم مطالبا برحيل رئيس النادي فلورنتينو بيريس.

لكن الريال قد يجد نفسه أمام فرصة استثنائية لفتح صفحة جديدة بعد ان استفاد من سقوط برشلونة أمام ريال سوسييداد 1-2 ليقلص الفارق معه إلى نقطة واحدة في الدوري المحلي، في حين أن فوزه الثلاثاء عزّز رصيده في الـ “تشامبيونزليغ” إلى 15 نقطة في المركز الثالث موقتا.

وضرب ريال من البداية مفتتحا التسجيل بعد خمس دقائق فقط عبر مبابي الذي أتبع تمريرة فيدي فالفيردي بالتسجيل مباشرة في الزاوية الضيّقة ضد فريقه السابق (5).

ونجح الفرنسي في تعزيز تقدّم فريقه بعد ان حوّل كامافينغا الكرة بدهاء، قبل أن ينطلق فينيسيوس بالكرة ويعكسها على طول المرمى إلى مبابي الذي اودعها المرمى مسجلا هدفه الحادي عشر في المسابقة القارية هذا الموسم (26).

وتابع أصحاب الأرض في الشوط الثاني من حيث انتهوا في الأول، إذ أضاف الأرجنتيني فرانكو ماستانتوونو الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة ثانية لفينيسيوس (51).

وتحت ضغط مستمر من العملاق المدريدي وتحديدا من خلال تحركات فينيسيوس، سجّل الألماني تيلو كيهرر هدفا في مرماه عن طريق الخطأ (55)، قبل أن يتوّج البرازيلي أمسيته الرائعة بتسجيل هدف رائع من تسديدة صاروخية في أعلى المرمى (63).

وبعد ان قلّص الهولندي جوردان تيزه النتيجة لفريق الإمارة (72)، أبى بيلينغهام إلا ان يضيف اسمه الى قائمة الهدافين وبعد ان راوغ الحارس السويسري فيليب كون وسجل في المرمى الخالي (80).

وفي ميلانو، عاد أرسنال بانتصار سابع بالعلامة الكاملة في عقر دار الـ “نيراتسوري” 3-1.

وتألق البرازيلي غابريال جيزوس مسجلا ثنائية النادي اللندني (10 و31) قبل أن يأتي الثالث عبر السويدي فيكتور غيوكيريس، في حين سجّل الكرواتي بيتار سوسيتش هدف انتر الوحيد (18).

وبتعرّضه للخسارة الثالثة مقابل أربعة انتصارات، تجمّد رصيد انتر عند 12 نقطة في المركز الثامن.

وواصل باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب ترنحه بسقوطه أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي 1-2.

وتراجع سان جرمان إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة مقابل 13 لسبورتينغ الذي قفز للمركز السادس.

وتقدم توتنهام إلى المركز الرابع بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني المنقوص عدديا 2-0.