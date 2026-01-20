بوبيان يقدم تجربة جديدة استثنائية لعملائه المميزين من خلال “بوبيان كونسيرج”

المدير العام لإدارة أداء الأعمال والتخطيط في بوبيان صالح المنصور

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تطبيق “بوبيان كونسيرج”، أول تطبيق من نوعه في الكويت لخدمات الكونسيرج المخصصة لعملاء البنك من الشريحة المميزة، في خطوة تعكس التزامه نحو تقديم تجربة رقمية تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمة المصرفية، لتواكب أسلوب حياة العملاء وتطلعاتهم المتزايدة نحو الراحة والرفاهية.

وفي هذا السياق، قال المدير العام في بنك بوبيان صالح المنصور”ندرك أن توقعات عملائنا المميزين لم تعد مقتصرة على جودة الخدمة المصرفية وحدها، بل أصبحت مرتبطة بكل تفاصيل أسلوب حياتهم. من هنا جاءت فكرة تطبيق بوبيان كونسيرج، كتجربة رقمية ذكية تجمع في تطبيق واحد كل ما يحتاجه العميل لإدارة احتياجاته اليومية، وسفره، وتجربته الشخصية.”

وأضاف “من خلال هذا التطبيق، نقدم نموذجاً مختلفاً للتعامل و خدمة مع العميل و خدمته. أردنا أن نمنح عملاءنا مساحة من الراحة والوقت، وأن نختصر عليهم الكثير من الإجراءات والمراحل، عبر منصة تفهم أسلوب حياتهم وتلبي توقعاتهم أينما كانوا، ، سواء كانوا يبحثون عن ترتيبات سفر، حجوزات، خدمات شخصية، أو حتى دعم فوري في أي وقت.”

وأوضح المنصور أن إطلاق هذا التطبيق كأول تجربة من نوعها في السوق الكويتي يعكس رؤية بوبيان الاستباقية في مواكبة تطلعات العملاء المتغيرة، قائلاً “كوننا أول بنك في الكويت يطلق تطبيق متكامل مخصص فقط لخدمات كونسيرج هو تجسيد لرؤيتنا في أن نكون دائماً الأول والأقرب في تقديم تجارب تخلق قيمة حقيقية وطويلة المدى لعملائنا.”

تطبيق متكامل لخدمات الكونسيرج

ويُعد “بوبيان كونسيرج” تطبيقاً متكاملاً صُمم ليكون امتداداً لأسلوب حياة العميل، حيث يوفر حلولاً سلسة وعالية الجودة لإدارة مختلف احتياجاته اليومية عبر واجهة رقمية واحدة تجمع بين الخصوصية، وسهولة الاستخدام، وتجربة رقمية عالية المستوى.

ومن خلال التطبيق، يحصل العميل على باقة واسعة من الخدمات، تشمل الإستفسارات العامة، خدمات الليموزين، المندوب، المساعدة الشخصية، الحجوزات، السفر والسياحة، خدمات الاستقبال ، التذكير، والمساعدة على الطريق، بالإضافة لخدمة العيادي، وغيرها من الخدمات التي صُممت لتغطي مختلف جوانب نمط الحياة العصري.

وتتعزز هذه المنظومة بمجموعة من المزايا الحصرية، من بينها عروض متاحة على مدار العام، وخدمة شخصية وخاصة، ومستويات عالية من الرفاهية والفخامة، إضافة إلى تواجد محلي وعالمي يضمن للعميل الحصول على الدعم والخدمة أينما كان.

تجربة مصرفية رقمية ترتقي بالتوقعات

وأشار المنصور إلى أن التطبيق يمثل نقلة نوعية من حيث تفاعل البنك مع عملائه المميزين، قائلاً “التواصل الناجح والمستمر هو أساس أي تجربة متطورة، ولهذا حرصنا على أن يكون بوبيان كونسيرج منصة تفاعل حقيقية مع عملائنا، لفهم احتياجاتهم وبناء حوار دائم معهم، سواء عبر الخدمات المصرفية أو التجارب التي نقدمها، والتي تعكس مفهوم Lifestyle Banking بصيغته العملية، بما يضمن تجربة الحصول على تجربة شخصية قائمة على الخصوصية والتميز.

واختتم المنصور مؤكداً أن بوبيان سيواصل تطوير التطبيق وإضافة مزايا جديدة مستقبلًا، بما يضمن استمرارية التفوق والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت والمنطقة، كذلك التفرد في طرح المنتجات والحلول المصرفية التي أصبحت جزءً أساسياً من هوية بوبيان ومؤشراً على تميز مستدام يهدف لتحقيق أعلى مستويات الراحة والرضا عند العملاء.