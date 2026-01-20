بنك الخليج يعيد افتتاح فرع الصباحية بعد تجديده بالكامل

نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية باسل الأسد

في إطار جهوده المستمرة لترسيخ معايير الاستدامة وتوفير تجربة عميل أكثر تميزاً، أعاد بنك الخليج افتتاح فرع الصباحية بعد تجديده بالكامل.

ويُعد فرع الصباحية أول فروع بنك الخليج التي تم تجديدها في المناطق الجنوبية ضمن المرحلة الثانية من خطة تطوير الفروع. علماً بأن الخطة شملت تجديد فروع: «الغزالي»، و«الزهراء»، و«ضاحية عبدالله السالم»، و«الشعب»، و«الجابرية»، و«النزهة»، و«حولي»، و«العديلية»، و«الفنار»، بالإضافة إلى افتتاح فرع منطقة صباح الأحمد السكنية، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الخمسية ورؤية الكويت 2035، التي تستهدف التحول نحو اقتصاد مستدام وتقليص انبعاثات الكربون.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج، السيد/ باسل الأسد، إن الفروع المُجددة تتميز بالتصميم العصري والخدمات المصرفية السريعة والمتطورة، حيث حرص البنك على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا اللازمة لخدمة العملاء، بما يتواكب مع التطورات الكبيرة التي تشهدها الخدمات المصرفية عالمياً.

وأضاف: «تتسم الفروع الجديدة بتصميم مميز يوفر مزيداً من الراحة والسهولة والسرعة للعملاء، إلى جانب كونها فروعاً مستدامة وصديقة للبيئة، بما يتوافق مع معايير المباني الخضراء، التي تستهدف تقليص استهلاك الكهرباء، والاعتماد على الألواح الشمسية، وزيادة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية، واستخدام أجهزة استشعار لترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير وحدات لشحن السيارات الكهربائية في فروع مختارة، فضلاً عن زيادة المساحات الخضراء داخل الفروع وخارجها».

وأشار إلى أن بنك الخليج يعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف الارتقاء بتجربة العميل، سواء من خلال تطبيق البنك على الهاتف المحمول، الذي يُعد من الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي، أو من خلال زيارة الفروع، أو عبر أجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن تحديث مركز خدمة العملاء ونظام الرد الصوتي التفاعلي.

وتتمثل رؤية بنك الخليج في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال إشراك موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يمتلكها البنك، يمنح عملاءه حرية اختيار كيفية ومكان إنجاز معاملاتهم المصرفية، مع ضمان تجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بإحداث تطورات ملموسة في مجال الاستدامة على المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات استدامة متنوعة ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.